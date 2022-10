LA MOSSA DEL CAVALLO DI ENI – È STATA LA ZAMPATA DEL CANE A SEI ZAMPE A SBLOCCARE I FLUSSI DI GAS RUSSO DALL’AUSTRIA, PAGANDO 20 MILIONI DI EURO - MA PUTIN NON PRETENDEVA SOLO RUBLI? L'ENI HA PAGATO IN EURO GAZPROM BANK CHE A SUA VOLTA HA BONIFICATO IN RUBLI LA GAZPROM - GLI STOCCAGGI SONO A BUON PUNTO, MA ANCORA NON SONO SUFFICIENTI A COPRIRE IMPREVISTI STOP ALLA PRODUZIONE IN ALGERIA, SPECIE SE L’INVERNO SARA' PARTICOLARMENTE RIGIDO…

Giuliano Balestreri per “La Stampa”

CLAUDIO DESCALZI OSPITE DI ATREJU

L'Italia non può ancora fare a meno del gas russo. Ecco perché l'Eni ha messo mano al portafoglio pagando 20 milioni di euro per risolvere lo stop alle forniture iniziato lo scorso primo ottobre. Dopo giorni di negoziati, il flusso è ripartito ieri mattina dopo «la risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache».

Il comunicato del colosso energetico italiano è stringato, ma la risoluzione del problema è stata tutt' altro che semplice. Anche perché gli stoccaggi italiani sono a buon punto, ma non sono sufficienti e coprire eventuali imprevisti o fermi alla produzione in Algeria. Peggio ancora, sarebbe, se l'inverno fosse più rigido del solido.

MARIO DRAGHI CLAUDIO DESCALZI

Eni non commenta, ma secondo quanto è stato possibile ricostruire, il "cane a sei zampe" avrebbe pagato 20 milioni di euro per regolarizzare la posizione dei russi nei confronti dell'Austria. Una mossa di realpolitik per evitare un braccio di ferro internazionale che avrebbe soltanto danneggiato l'Italia. E che adesso toglie ogni alibi a Mosca per nuove interruzioni di forniture.

Anche se le quantità sono in costante calo. D'altra parte, proprio nei giorni scorsi, dopo lo stop imposto dalle nuove regole approvate da Vienna, l'amministratore delegato del gruppo italiano, Claudio Descalzi, aveva spiegato che Eni stava cercando di capire se poteva «subentrare a Gazprom che non ha pagato 20 milioni di euro di garanzia al trasportatore che deve portare il gas dall'Austria all'Italia».

MEME SU PUTIN E IL GAS

Una frase che aveva aperto alla possibilità di un intervento italiano per risolvere uno stallo non legato a motivi geopolitici. La disponibilità a pagare il necessario, quindi, c'è sempre stata: prima di subentare a Gazprom nelle obbligazioni verso Vienna, però, Eni ha dovuto verificare che non ci fossero problemi di compliance e che l'intervento non fosse in contrasto con le sanzioni Ue.

Dal primo ottobre, in Austria è entrata in vigore un norma che modifica le regole per l'accesso al mercato degli operatori internazionali. I russi sono stati gli unici a non adeguarsi e così hanno perso il permesso per raggiungere il punto di consegna definito contrattualmente con Eni: il luogo fisico dove il gas diventa italiano e viene trasportato nel Paese attraverso il punto d'entrata di Tarvisio.

CLAUDIO DESCALZI IN QATAR

Gazprom avrebbe dovuto pagare un deposito di 20 milioni di euro alla società di dispacciamento austriaca, ma i russi hanno proposto di pagare in rubli. Offerta respinta da Vienna. E l'Eni, consapevole che l'Italia ha bisogno di ogni metro cubo disponibile, è intervenuta. Intanto, il consiglio dei ministri ha autorizzato la realizzazione di 8 nuovi impianti fotovoltaici e il metanodotto Sulmona-Foligno. -

PUTIN E IL GAS - BY EMILIANO CARLI PUTIN E IL GAS - BY EMILIANO CARLI TETTO LA QUALUNQUE - BY CARLI