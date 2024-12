MUSK GIOCA A FARE IL POLITICO MA RIMANE UN BUSINESSMAN – IL COLOSSO DELLE AUTO ELETTRICHE TESLA, CONTROLLATO DAL MILIARDARIO KETAMINICO, HA FATTO PRESSIONI SUL GOVERNO BRITANNICO DI KEIR STARMER PER PENALIZZARE CON UNA TASSA CHI ACQUISTA VEICOLI A DIESEL O BENZINA. LO RIVELA BBC NEWS – UN CASO DI EVIDENTE CONFLITTO D’INTERESSI, DAL MOMENTO CHE L’IMPRENDITORE È STATO NOMINATO DA TRUMP NELLA SUA AMMINISTRAZIONE – DALL'ELEZIONE DEL TYCOON, LE AZIONI DI TESLA E SPACE X SONO SCHIZZATE IN ALTO E MUSK È DIVENTATO IL PRIMO UOMO A SUPERARE I 400 MILIARDI DI DOLLARI DI RICCHEZZA PERSONALE…

BBC, 'PRESSIONI DA TESLA SU GB PER PENALIZZARE AUTO A BENZINA'

(ANSA) - Il colosso americano delle auto elettriche Tesla, controllato da Elon Musk, ha fatto pressioni nei mesi scorsi sul governo laburista britannico di Keir Starmer per penalizzare quanti preferiscono i veicoli a diesel o benzina. E' quanto riporta Bbc News sulla base di un documento pubblicato dalla newsletter The Fast Charge in seguito al ricorso al Freedom of Information Act per l'accesso ad atti non ancora pubblici.

Si tratta di una lettera del luglio scorso inviata dal capo europeo di Tesla, Joe Ward, a Lilian Greenwood, sottosegretaria del ministero dei Trasporti in cui il top manager scriveva: "Il governo dovrebbe chiedere a coloro che ancora scelgono di acquistare un nuovo veicolo inquinante di pagare di più".

Inoltre veniva mostrato da parte della società Usa un pieno sostegno per le politiche di transizione green del premier Starmer e in particolare per i rigidi target di vendita imposti dallo Stato nell'ambito del piano per l'eliminazione graduale dei veicoli nuovi a benzina e diesel entro il 2030.

Nonostante questa iniziativa, come sottolinea la Bbc, Musk, l'uomo più ricco del mondo di recente designato dal presidente eletto Donald Trump alla guida di uno dei dipartimenti ministeriali chiave della nuova amministrazione Usa entrante, già dalla scorsa estate aveva preso di mira Starmer e il suo esecutivo, criticando prima la risposta ai disordini scatenati dai gruppi dell'ultradestra nelle strade delle città inglesi, poi paragonando il premier laburista a Stalin e infine sostenendo una petizione per votare di nuovo nel Regno Unito e, a detta del tycoon, liberarsi di "uno stato di polizia tirannico": un'iniziativa simbolica ma capace di raccogliere oltre due milioni di firme.

RECORD MUSK, E' IL PRIMO A VALERE PIU' DI 400 MILIARDI

(ANSA) - Elon Musk batte un nuovo record. Non solo e' il piu' ricco del mondo ma e' anche il primo a superare la soglia dei 400 miliardi di dollari di ricchezza personale. Una fortuna accumulata negli anni e che di recente e' aumentata ulteriormente grazie al rally di Tesla, che corre a Wall Street dall'elezione di Donald Trump, e di SpaceX, la sua societa' spaziale.

Proprio SpaceX, in base all'ultima operazione interna di acquisto di titoli, e' stata valutata 350 miliardi di dollari, divenendo la start up non quotata che vale di piu' al mondo. "Quello che è pazzesco è che quasi nessun investitore ha voluto vendere azioni. SpaceX ha ridotto l'ammontare dei titoli da acquistare dai dipendenti per consentire l'ingresso di nuovi investitori", ha commentato Musk dopo le indiscrezioni di Bloomberg sul valore della sua societa' spaziale.

Il balzo della valutazione - a 185 dollari per azione rispetto ai 112 dollari di soli tre mesi fa - ha arricchito Musk di circa 50 miliardi. Ma e' Tesla il vero motore della fortuna del miliardario-visionario. Nonostante le difficolta' del mercato delle auto elettriche, i titoli del colosso da settimane corrono incontrasti e hanno raggiunto oggi i 415 dollari per azione, il massimo dal 2021.

E gli investitori scommettono che Tesla abbia ancora molto spazio per crescere, grazie anche al ruolo di Musk nell'amministrazione Trump. Il miliardario e' divenuto un alleato stretto del presidente-eletto ed e' stato nominato, insieme a Vivek Ramaswamy, alla guida del Dipartimento dell'efficienza.

Per la campagna elettorale di Trump, Musk ha speso - secondo alcune stime - fino a 250 milioni di dollari della sua ricchezza personale e, soprattutto, messo a disposizione del tycoon X, l'ex Twitter che ha acquistato e che sta cercando di trasformare in una piattaforma impegnata in prima linea per la liberta' di parola senza se e senza ma, principio di cui da anni e' promotore.

