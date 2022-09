13 set 2022 08:27

MUSK NON VUOLE PIÙ COMPRARE TWITTER MA ORMAI È TROPPO TARDI – GLI AZIONISTI DEL SOCIAL NETWORK OGGI APPROVERANNO CON UN AMPIO MARGINE L’OFFERTA PRESENTATA (E POI RITRATTATA) DAL PATRON DI TESLA. MUSK È IL PRINCIPALE AZIONISTA, NON HA ANCORA VOTATO ED È IMPROBABILE CHE LO FACCIA, CONSIDERANDO CHE HA ACCUSATO TWITTER DI NON AVER FORNITO I DATI RICHIESTI. E LA SOCIETÀ GLI HA FATTO CAUSA