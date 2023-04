4 apr 2023 18:16

MUSK UCCELLATO DALL’UCCELLINO DI TWITTER! – MR. TESLA CEDE IL POSTO DI PERSONA PIÙ RICCA AL MONDO A BERNARD ARNAULT, MILIARDARIO PROPRIETARIO DELLA MULTINAZIONALE DEL LUSSO “LVMH”, CHE IN BANCA HA 211 MILIARDI DI DOLLARI – MUSK È SCESO AL SECONDO POSTO DELLA CLASSIFICA DI FORBES, MA NON SI PUÒ LAMENTARE, VISTI I SUOI 180 MILIARDI – TERZO IL BOSS DI AMAZON, JEFF BEZOS, CHE HA IN SACCOCCIA 114 MILIARDI – IL MILIARDARIO PIÙ GIOVANE È CLEMENTE DEL VECCHIO (EREDE DELL'IMPERO LUXOTTICA): A 18 ANNI HA GIÀ 3,5 MILIARDI...