MUTUO SOCCORSO - IL BAZOOKINO DI DRAGHI RENDE MOLTO CONVENIENTI I PRESTITI E SONO GIÀ ESPLOSE LE RICHIESTE DI CHI HA UN DEBITO PER CAMBIARE BANCA E MIGLIORARE LE CONDIZIONI DEL PROPRIO - TECNICAMENTE SI CHIAMA SURROGA E MEDIAMENTE, SE SI HA UN TASSO FISSO E SI PASSA A UN ALTRO MUTUO A TASSO FISSO, SI PUÒ RISPARMIARE L’1,5% DI TAEG: LA GUIDA...

Mutuo per la casa

Raffaele Ricciardi per www.repubblica.it

Mutui, il vento è cambiato e soffia in poppa per chi ha già un contratto acceso e vuole cercare di spuntare condizioni migliori. Negli ultimi mesi si era assopito l'appetito degli italiani verso la materia, ma il rinnovato impulso giunto dalle Banche centrali all'economia a suon di tagli dei tassi e programmi di iniezione di liquidità ha cambiato di nuovo le carte in tavola.

Secondo gli addetti ai lavori, infatti, già con la coda delle ferie sono esplose le richieste dei debitori di cambiar banca ai fini di migliorare le condizioni alle quali restituiscono il denaro ottenuto per acquistare un immobile. Si parla tecnicamente di surroga, o portabilità del mutuo: quel diritto istituito dalla Legge Bersani attribuito al sottoscrittore di un mutuo di trasferire il rapporto presso un altro istituto, senza spese aggiuntive a proprio carico.

MUTUI CACCIA AL PIU' CONVENIENTE - GRAFICO REPUBBLICA AGGIORNATO AL 2 OTTOBRE 2019 1

Come mai si è verificata questa accelerata? La Bce è tornata - come noto - ad agire in supporto al raggiungimento degli obiettivi di inflazione tagliando i tassi e rilanciando il quantitative easing. I tassi di riferimento per il mercato dei prestiti si sono adeguati all'andamento generale: hanno via via aggiornato i minimi. Nel caso dell'Euribor, sul quale si costruiscono - con l'aggiunta di uno spread da parte delle banche - i tassi variabili, siamo arrivati a superare il -0,42% per la scadenza a 3 mesi. Anche se si optasse per il fisso, costruito quindi sul parametro Eurirs, le condizioni si manterrebbero invidiabili: fino ai dodici anni il riferimento è in negativo e questo significa che - per chi apre un nuovo finanziamento - ormai sono disponibili sul mercato finanziamenti a tasso fisso sotto l'1%.

mario draghi come dracula per la bild 1

Ma, come si diceva, è soprattutto sul fronte delle surroghe che si vede dinamismo. Già, perché - viste le condizioni di cui sopra - anche chi ha avviato un finanziamento a prezzi già favorevoli (oppure ha già fatto una prima surroga negli anni recenti) può ambire a un aggiornamento per un ulteriore miglioramento. "Dallo scorso agosto, c'è stato un boom di nuove richieste con finalità surroga. Questa finalità lo scorso giugno contava per il 35% della domanda di MutuiSupermarket, oggi conta quasi il 70%, ossia il suo peso si è duplicato ed è tornato ai livelli massimi di sempre, in linea con i valori di fine 2015 e dell'intero anno 2016", dice Stefano Rossini, ad del portale.

MARIO DRAGHI

surroga mutuo 4

Secondo i dati tracciati dal portale, il 33% circa delle domande riguarda una seconda surroga. E la qualità della domanda è molto elevata: "L'importo medio richiesto è attorno ai 130 mila euro, che si confronta con una media degli importi di mutuo erogati a livello nazionale pari a 118.000 euro, in base ai dati CRIF. Le banche accolgono quindi questi nuovi surrogatori con favore: da un lato con una operazione di surroga c'è sempre una storia di credito positiva, seppur limitata, che si riflette in un minore rischio di credito. Dall'altro c'è la sicurezza che un un nuovo mutuatario che sottoscrive un mutuo a tasso fisso a questi livelli rimarrà "fedele" per il resto del piano di rimborso del suo nuovo mutuo di surroga perché è improbabile che nel futuro gli indici IRS possano raggiungere livelli inferiori ai valori odierni".

surroga mutuo 3

Il tasso fisso vince nelle preferenze dei sottoscrittori: "Mentre ad aprile e maggio scorsi il tasso fisso contava per il 75% delle preferenze dei nuovi surrogatori, oggi questa percentuale è arrivata al 95%", spiega ancora l'esperto. Ecco allora quali sono le offerte migliori che si possono reperire: il caso esposto riguarda chi volesse cambiare un mutuo in essere con capitale residuo di 130.000 euro, durata residua 20 anni e valore immobile 220.000 euro.

MUTUI CACCIA AL PIU' CONVENIENTE - GRAFICO REPUBBLICA AGGIORNATO AL 2 OTTOBRE 2019

In termini di vantaggi - spiega il portale - le migliori offerte di surroga di oggi permettono dei risparmi molto significativi: mediamente per che sceglie una surroga da tasso fisso a tasso fisso, il risparmio medio che oggi stiamo registrando è dell'ordine dell'1,5% in termini di TAEG in caso di prima surroga, valore che diventa pari all'1,0% in caso di seconda surroga. Se il TAEG del mutuo in essere è un 2,5%, l'importo residuo del mutuo è pari a 130k euro e la durata residua è di 20 anni, una differenza dell'1% spiega circa un risparmio di -70 euro per rata (ossia 16.800 euro su 20 anni di durata residua del mutuo) mentre una differenza dell'1,5% circa porta con sè un risparmio di circa -100 euro per rata (ossia 24.000 euro su 20 anni di durata residua del mutuo).

surroga mutuo 1 surroga mutuo 2 surroga mutuo