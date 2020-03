I MERCATI RIFIATANO: LE BORSE EUROPEE PARTONO TUTTE IN RIALZO, PROSEGUONO GLI ACQUISTI DI IERI – PIAZZA AFFARI APRE CON +2,02%, LO SPREAD CALA A 184 PUNTI BASE, PARIGI SALE DEL 5,7% E LONDRA DEL 5 – BENE ANCHE LA CHIUSURA DELLE BORSE CINESI E WALL STREET

Da www.ilfattoquotidiano.it

IL CORONAVIRUS METTE A DURA PROVA IL TORO DEI MERCATI

Partono in deciso rialzo le Borse europee, con tutti i mercati azionari positivi nelle prime battute della seduta che proseguono così gli acquisti di ieri. In avvio l’indice Eurostoxx 50 sale del 5,2%. A Francoforte il Dax avanza del 5,5% Parigi sale del 5,7% e a Londra l’indice Ftse100 segna un +5%. Bene anche Piazza Affari dove l’indice Ftse Mib segna un aumento del 2,02%. In apertura di seduta spread Btp-Bund in calo a 184 punti base contro i 193 punti della chiusura di ieri. Il tasso di rendimento del decennale italiano è dell’1,57%.

coronavirus mercati 2

Le Borse cinesi terminano la seduta con buoni rialzi: l’indice Composite di Shanghai sale dell’1,61%, a 2.745,62 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna l’1,28%, a quota 1.704,46. I mercati azionari dell’area asiatica e del Pacifico sono in rialzo dopo il tentativo di ripresa di Wall street e su una maggior fiducia per le misure contro il Coronavirus: Seul è salita di sette punti percentuali, Hong Kong si avvia alla conclusione in aumento del 4%, mentre Tokyo chiusa non è riuscita a sfruttare la seduta di rialzo. Bene anche Mumbai (+4% nel finale), in aumento di oltre un punto le Borse cinesi, mentre Sidney non è riuscita a cogliere in pieno il rimbalzo con la modesta crescita dello 0,7%. In deciso rialzo i futures sull’avvio dei listini europei.

coronavirus gli effetti sul mercato delle auto coronavirus e mercati coronavirus mercati 3