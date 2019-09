A TUTTO GAS - CALA IL PREZZO DEL METANO MA LE BOLLETTE CRESCONO: MAGIE DEL SISTEMA ITALIANO. NEL CONTO DELLA LUCE TROVIAMO GLI ONERI PER LO SMANTELLAMENTO DELLE CENTRALI NUCLEARI, INCENTIVI ALLE RINNOVABILI, AGEVOLAZIONI PER LE FERROVIE, RICERCA DI SISTEMA, AGEVOLAZIONI ALLE INDUSTRIE ENERGIVORE, SPESE PER IL BONUS ELETTRICO. SU 100 EURO, 24 SE NE VANNO PER EXTRA-COSTI DI CUI NON CI SI PUÒ LIBERARE (PIÙ IL CANONE RAI)