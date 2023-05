DAL 2019 A OGGI 52 MILA NEGOZI HANNO CHIUSO PER COLPA DELLO SHOPPING ONLINE – E ANDRÀ SEMPRE PEGGIO PER I COMMERCIANTI VISTO CHE LA QUOTA DEGLI ACQUISTI "OFFLINE" SI RIDURRÀ DEL 2% NEI PROSSIMI ANNI – QUALI SONO I NEGOZI CHE RISCHIANO DI PIÙ? I CONSUMATORI ACQUISTANO SU INTERNET VIAGGI, PRODOTTI ELETTRONICI E VESTITI - ALLE PERSONE PIACE ANDARE A SCEGLIERE “DAL VIVO” L’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, I PROFUMI E I COSMETICI, L’ARREDAMENTO E I PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA…