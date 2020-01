22 gen 2020 17:35

NOI NON SIAMO GRETINI (MA CI PIACE L'AMBIENTE) - IL MANIFESTO DI TESTA DI CHICCO ''PER UN'ALTERNATIVA REALISTICA ALLA DISNEYANA NARRAZIONE SALVA-CLIMA. ABBIAMO A CUORE LA NECESSITÀ DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE. MA LA CHIAVE È L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, NON METTERE FINE ALL'ECONOMIA DI MERCATO''