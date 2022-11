2 nov 2022 08:31

NON CONFONDIAMO LA "META" CON IL CIOCCOLATO - IL "SIGNOR NUTELLA" GIOVANNI FERRERO SUPERA MARK ZUCKERBERG NELLA CLASSIFICA DEGLI UOMINI PIÙ RICCHI DEL MONDO – IL FONDATORE DI FACEBOOK È SCIVOLATO AL 29ESIMO POSTO DELLA CLASSIFICA STILATA DA “BLOOMBERG” DOPO CHE I TITOLI DI “META” SONO CROLLATI IN BORSA, MENTRE IL “MISTER NUTELLA” SI È PIAZZATO AL 25ESIMO POSTO, CON UN PATRIMONIO DI 38,6 MILIARDI DI DOLLARI – IL SECONDO DEGLI ITALIANI DELLA LISTA È IL PATRON DI TENARIS PAOLO ROCCA IN 163ESIMA POSIZIONE CHE PRECEDE DI QUASI 200 POSIZIONI SILVIO BERLUSCONI...