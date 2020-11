NON FATEVI CONSUMARE DAI CONSUMI - VIDEO: IL BACKSTAGE DEL NUOVO SPOT DI ENEL ENERGIA SULL'OFFERTA ENEL ONE: CINQUE PIANI TARIFFARI A COSTO MENSILE FISSO, DEDICATA ALLE FAMIGLIE CHE DISPONGONO DEL CONTATORE DI ULTIMA GENERAZIONE 2 G. IL CLIENTE PUÒ MONITORARE I PROPRI CONSUMI GIORNALIERI E SE LE SUE ABITUDINI DI CONSUMO DOVESSERO CAMBIARE…

Enel One di Enel Energia è l’offerta di energia verde, con cinque piani tariffari a costo mensile fisso, dedicata alle famiglie che dispongono del contatore di ultima generazione 2 G, in grado di rilevare e mettere a disposizione i dati di misura basati su curve con dettaglio ogni 15 minuti. La nuova offerta è disponibile in 5 piani tariffari con un bonus di benvenuto di 20€ per il primo mese. Ogni piano offre un quantitativo mensile in kWh per soddisfare tutte le abitudini di consumo, il prezzo è fisso e tutto incluso, anche IVA e imposte.

Mini: per un pacchetto di 100 kWh mensili a un prezzo è di 32€ al mese

Basic: per 150 KW/h mensili al prezzo è di 40€ al mese

Plus: per 200 kW/h mensili al prezzo è di 49 al mese

Super: per 300 kW/h mensili al prezzo è di 67€ al mese

Ultra: per 370 KW/h mensili al prezzo è di 79€ al mese

Una proposta unica, flessibile e sicura. Il cliente può monitorare i propri consumi giornalieri e se le sue abitudini di consumo dovessero cambiare avvicinandosi o sforando la soglia del piano, riceverà una notifica con la possibilità di modificare il piano di abbonamento e aderire direttamente ad uno più vicino alle proprie esigenze di consumo.

Enel One offre l’accesso ad un salvadanaio elettronico e dinamico chiamato E-BOX, che ogni mese calcola i consumi inferiori o superiori al piano scelto verificabili dall’app dedicata. Ogni 12 mesi, o al raggiungimento di 45 € l'importo accumulato nell’E-box sarà monetizzato con accredito o addebito direttamente nella bolletta e visualizzabile anche nella ricevuta al termine di ogni anno contrattuale.

E anche la bolletta scompare. ll cliente riceverà la spesa mensile di abbonamento con una ricevuta semplice da consultare via mail oppure direttamente in App o Area clienti e sarà possibile pagare con addebito automatico sul proprio conto corrente: così si risparmia tempo e si vive la propria energia senza pensieri. Un servizio pratico e sostenibile che, riducendo l’uso della carta e le attività di trasporto e consegna, contribuisce al rispetto dell’ambiente e alla riduzione di emissioni di anidride carbonica. La bolletta sarà comunque visionabile all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate o richiedendone copia in qualsiasi momento.

Quella offerta da Enel Energia è una proposta commerciale in pieno equilibrio con l’ambiente che utilizza solo energia elettrica certi­ficata come prodotta da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra, certi­ficata dal nuovo sistema “Garanzie d’Origine” del Gestore Servizi Energetici, secondo la direttiva CE 2009/28/CE. con provenienza certificata .

L’adesione a Enel One può essere effettuata on line, al sito www.enel.it, oppure chiamando il numero verde 800 900 860 o presso uno dei negozi di Enel Energia.

Enel Energia è la società del Gruppo Enel che opera nel mercato libero, con oltre 12 milioni di clienti, fra residenziali e business. La sua offerta è ampia e flessibile, una vasta gamma di offerte luce e gas pensate per famiglie, aziende, professionisti, condomini e Pubblica Amministrazione.

Lo spot

Un’offerta promossa attraverso lo spot in tv e annunci su radio e web. La situazione attuale ha cambiato certezze e abitudini delle famiglie. Ma almeno per l’energia si può stare tranquilli. Con un tono ironico e coinvolgente, lo spot TV illustra i cambiamenti che avvengono: sul lavoro, dove lo smart working ha ormai ridisegnato la routine, in famiglia, dove la digitalizzazione ha reso più smart anche i più grandi, e nel tempo libero, dove sono i figli a dare lezione ai propri genitori. In questo contesto, Enel One rappresenta la certezza di un’energia verde a costo fisso e la tranquillità di una soluzione che, almeno quando si tratta dei nostri consumi, ci permette di tenere tutto sotto controllo.

