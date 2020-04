22 apr 2020 18:46

NON HANNO CAVATO UN FICO SEC - L'ORGANO DI CONTROLLO DELLA BORSA AMERICANA HA INFORMATO ENI DI AVER CONCLUSO L'INCHIESTA SULLA SOCIETÀ PER LE SUE ATTIVITÀ IN AFRICA (LEGATA AI PROCESSI ITALIANI), E NON INTENDE INTRAPRENDERE AZIONI O PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DEL GRUPPO PETROLIFERO ITALIANO