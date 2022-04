NON NE POS PIÙ! - DA QUALCHE ORA I CLIENTI DI DIVERSE BANCHE ITALIANE NON RIESCONO A PAGARE CON LE LORO CARTE: CHE È SUCCESSO? UN MEGA ATTACCO HACKER? IL MALFUNZIONAMENTO RIGUARDEREBBE LA PIATTAFORMA NEXI E SAREBBE “IN FASE DI RISOLUZIONE”. COMUNQUE NESSUN PROBLEMA PER CHI VUOLE PRELEVARE ALLO SPORTELLO

Cecilia Mussi per www.corriere.it

«Il bancomat non funziona». Sono diverse le segnalazioni di malfunzionamento arrivate nella mattinata di venerdì 1 5 aprile relative alle carte di Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane. I clienti di questi istituti di credito a partire dalle ore 11.45 hanno iniziato ad avere difficoltà con i pagamenti tramite i terminali Pos. Un malfunzionamento che, secondo fonti Nexi, sarebbe durato circa 30 minuti e già in fase di risoluzione.

Come segnala Downdetector, da Intesa Sanpaolo a Unicredit fino a Poste Italiane, i Pos per il pagamento negli esercizi commerciali tramite carta di credito risultano bloccati, con il conseguente problema di tanti clienti che non riescono a usare i loro bancomat o carte di credito. Nessun problema, invece, per chi vuole prelevare o pagare da uno sportello bancomat della propria banca.

Il malfunzionamento potrebbe essere riferito alla piattaforma Nexi, che si occupa delle transazioni digitali per i pagamenti. Fonti del gruppo escludono però, per ora, che si sia trattato di un attacco esterno. Non una bella notizia, comunque, per i tanti italiani che usano carte di credito al posto dei contanti.

