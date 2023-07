PAOLO E SILVIO BERLUSCONI

1. PAOLO BERLUSCONI, LEGATO DI MIO FRATELLO È DI 100 MILIONI

(ANSA) - "Per evitare fraintendimenti e a fronte delle richieste di delucidazioni ricevute da parte di numerosi organi di informazione", Paolo Berlusconi precisa all'Ansa che "il fratello Silvio gli aveva anticipato in più occasioni, con la straordinaria generosità che lo ha sempre contraddistinto, l'intenzione di lasciare allo stesso Paolo la somma di 100 milioni di euro". Le carte rese pubbliche oggi vanno quindi intese come conferma che è questa, riferisce Paolo Berlusconi, la cifra indicata come legato testamentario da parte di Silvio Berlusconi per il fratello.

2. BERLUSCONI: 200 MLN A FRATELLO PAOLO, META' IN LEGATO FASCINA-DELL'UTRI APERTO AD ARCORE

(Adnkronos) - Duecento milioni di euro, divisi in due tranche. A tanto ammonterebbe il lascito testamentario di Silvio Berlusconi al fratello Paolo. A quanto si apprende da autorevoli fonti azzurre, il Cavaliere avrebbe disposto a favore del fratello 100 milioni di euro nel testamento del 5 ottobre 2020 e un ulteriore legato sempre di cento milioni di euro, nelle ultime volontà, quelle datate 19 gennaio 2022 e consegnate da Marta Fascina ad Arcore ieri al notaio Roveda.

La compagna dell'ex premier, infatti, avrebbe dato al notaio in una busta non sigillata un foglio di carta intestata (Villa San Martino, Arcore) firmato dal presidente di Fi e composto da due facciate scritte con inchiostro nero, contenente un lascito di 100 milioni di euro alla stessa Fascina, di 30 milioni all'ex senatore Marcello Dell'Utri e una donazione di 100 milioni di euro a Paolo Berlusconi (per un totale lasciato a quest'ultimo di 200 milioni di euro). L'ultimo lascito testamentario di Berlusconi è stato aperto a Villa San Martino ieri pomeriggio (sottoscritto alle 15.10) alla presenza di Roveda, Fascina e di due testimoni, Antonino Battaglia e Stefania Gaiani (due storici e stretti collaboratori del Cavaliere).

3. L'ALLEGATO FASCINA. I DUE TESTAMENTI DI BERLUSCONI E I MISTERI SU PAOLO E LUIGI

Carlotta Scozzari per www.huffingtonpost.it

Il testamento di Silvio Berlusconi non è uno soltanto, come si pensava. Le ultime volontà del leader di Forza Italia sono distribuite su due distinti testamenti olografi, a loro volta articolati in più documenti. E in uno di questi, nell'elencare i figli, il Cav sembra dimenticare il più giovane, Luigi.

Proprio i movimenti e gli spostamenti in moto di ieri del notaio Arrigo Roveda, registrati dai cronisti appostati sotto il suo studio milanese, aiutano a ricostruire la molteplicità dei documenti in gioco. Il primo testamento olografo è quello che, come si diceva sino a ieri, era custodito dallo stesso Roveda. Quest'ultimo, per pubblicare il documento e depositare i relativi atti, ha dovuto convocare presso il proprio studio in via Pagano 65 a Milano un altro notaio, Filippo Laurini.

A sua volta […] tale testamento risulta suddiviso in due "fogli da blocco note, di colore giallo paglierino" con l'intestazione "Villa San Martino", ossia la residenza di Arcore dove Berlusconi era domiciliato, "in colore verde". Entrambi i documenti sono stati scritti "con inchiostro nero, apparentemente da un'unica persona", cioè appunto l'ex presidente del Consiglio italiano.

Quanto al contenuto, nella prima scheda testamentaria, datata 2 ottobre 2006 - quando cioè Berlusconi era ancora sposato con Veronica Lario - si prevede che la quota di eredità disponibile vada ai figli del primo matrimonio, Marina e Pier Silvio Berlusconi, che come noto da stamattina salgono così al 53% della cassaforte di famiglia, Fininvest.

"Lascio tutto il resto in parti uguali ai miei cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi" afferma poi il leader di Forza Italia […] riferendosi alla cosiddetta legittima. Ben quattordici anni dopo, il 5 ottobre del 2020, Silvio Berlusconi redige il secondo documento, che rappresenta la seconda scheda testamentaria custodita da Roveda. Nel foglio vengono confermate le precedenti volontà, alle quali si aggiunge una donazione da 100 milioni "a titolo di legato" a favore di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio.

Con il secondo testamento olografo entra in scena Marta Fascina, moglie di Berlusconi (così lui si riferiva a lei) non sposata legalmente. Il documento pubblicato attesta che, nella frenetica giornata di ieri, a un certo punto il notaio Roveda si reca ad Arcore (dove Fascina abitava proprio con Berlusconi).

Lì l'ultima compagna del Cav, in presenza di due testimoni, consegna a Roveda "una busta non sigillata recante la scritta 'ai miei figli' e la firma 'S Berlusconi', contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, apparentemente da un'unica persona". Il notaio verbalizza che Fascina ritiene che si tratti del "testamento olografo del signor Silvio Berlusconi" e che pertanto la donna gli domanda di pubblicarlo.

Il documento, datato 19 gennaio 2022, inizia così: "Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora", portando subito a galla una prima criticità: manca Luigi, 34 anni, il più giovane dei figli dell'ex premier. Non è chiaro se si tratti di un errore o di una cosa voluta. Dopdiché Berlusconi comunica ai figli che sta per recarsi all'ospedale San Raffaele di Milano.

"Se non dovessi tornare - scrive (ma poi, quella volta, era ritornato) - vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a 1) Paolo Berlusconi: euro 100 milioni 2) Marta Fascina: euro 100 milioni 3) Marcello Dell'Utri: 30 milioni, per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me".

E qui si apre un altro interrogativo: i 100 milioni previsti per Paolo Berlusconi vanno ad aggiungersi a quelli già stabiliti nel 2020 nel testamento in mano a Roveda o è solo un modo per ribadire il concetto precedente? Sembra essere più probabile la prima ipotesi, sicché la donazione complessiva del Cav al fratello dovrebbe essere in tutto di 200 milioni. […]

