6 lug 2023 10:38

NON PRENDIAMOCI PER IL RUBLO – LA MONETA RUSSA, GIÀ INDEBOLITASI NELLE ULTIME SETTIMANE, CONTINUA LA SUA CORSA AL RIBASSO: L’EURO HA SFONDATO LA SOGLIA PSICOLOGICA DEI 100 RUBLI, PER LA PRIMA VOLTA DAL MARZO 2022 – LA MONETA EUROPEA È CRESCIUTA DI OLTRE IL 3% RISPETTO A IERI, MENTRE IL DOLLARO È ARRIVATO A 93,3 RUBLI (+ 2,5%)