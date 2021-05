14 mag 2021 11:44

NON SI RIESCONO A TROVARE ACQUIRENTI PER LA VILLA DI FRANK SINATRA NELLA COACHELLA VALLEY, IN CALIFORNIA – "VILLA MAGGIO", MESSA IN VENDITA PER 4,5 MILIONI DI DOLLARI, DISPONE DI 9 CAMERE DA LETTO, 11 BAGNI, CAMPO DA TENNIS, PISCINA, ELIPORTO E PARCHEGGIO PER 24 AUTO – A RENDERE DIFFICILE LA VENDITA È LA SUA...