NON SOLO DI PAY TV VIVE SKY – I RICAVI TORNANO A CRESCERE DI 2,17 MILIARDI DI EURO, MA I SOLDI NON PASSANO DAGLI ABBONAMENTI: A TENERE IN PIEDI SKY ITALIA CI PENSANO I BUONI RISULTATI DI TV8, LA CONNETTIVITÀ E I SERVIZI VOCE E LA “VENDITA DI BENI”, PRIMA DI TUTTO SKY GLASS – GLI ABBONATI SONO STABILI A 4,2 MILIONI, MA I CONTI ANCORA NON QUADRANO: PER IL 2023 LA PERDITA DI ESERCIZIO È DI 552 MILIONI DI EURO...

Estratto dell’articolo di Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

SKY ITALIA

Il bilancio di esercizio di Sky Italia nel 2023 descrive piuttosto bene cosa sarà il broadcaster di Comcast nei prossimi anni. I ricavi, infatti, tornano a crescere, salendo a quota 2,17 miliardi di euro, ovvero 65 milioni di euro in più rispetto al 2022. Uno sviluppo che però non passa tanto dai classici abbonamenti residenziali della pay tv (qui i ricavi, anzi, calano di 70 milioni di euro da 1,69 a 1,62 miliardi di euro), quanto da altre e nuove aree di business. C’è il boom della raccolta pubblicitaria, soprattutto grazie alle performance del canale in chiaro Tv8, e gli incassi da advertising per l’esercizio 2023 (visibili nel bilancio consolidato della holding Sky Italian Holdings) raggiungono i 236,8 milioni di euro, +8,5% rispetto ai 218,1 milioni del 2022.

ANDREA DUILIO

Ci sono i servizi connettività e voce (Sky Wi-Fi) che pesano per 145 milioni di euro (+58,1% sul 2022), e anche la voce «Vendita di beni» arriva a quota 44,6 milioni di euro, +51,1% soprattutto sulla spinta delle vendite dei televisori Sky Glass che ne assorbono quasi completamente l’ammontare.

sky glass

In sostanza la galassia Sky sta diventando sempre più complessa, con una stabilità dei 4,2 milioni di abbonati ai servizi di pay tv (aumentano gli abbonati a Now, calano quelli a Sky), clienti che poi vengono valorizzati e fidelizzati con tutta una serie di ulteriori offerte e servizi: Sky Q, Now, Sky Go, Sky Glass, Sky Wi-Fi, Sky Primafila (i film in primissima visione e in modalità pay per view), Sky Stream, Sky Mobile (servizi di telefonia, partiti a inizio 2024 e quindi ancora non considerati nel bilancio 2023), e poi, come già accade nel mondo, arriveranno i servizi assicurativi per la casa, quelli di gas e luce, ecc ecc.

SKY ITALIA

Certo, ai ricavi 2023 di 2,17 miliardi di euro mancano i circa 500 milioni di euro persi rispetto al 2021 (2,61 miliardi di euro di ricavi) quando Dazn si è aggiudicata tutte le partite della Serie A di calcio, lasciandone a Sky solo tre a turno in condivisione. Ma ora Sky si è tarata sulle nuove condizioni di business (le attività puramente televisive sono quasi in equilibrio, ci sono invece ancora ammortamenti alti per le attività nella connettività), è diventata la piattaforma di riferimento per il tennis, per i motori, e sul calcio ha confermato il suo impegno anche nel quinquennio 2024-2029 (tre partite di Serie A a turno in condivisione), concentrandosi di più sulla nuova Champions league, sull’Europa league, sulla Confederation league, tornei che avrà invece in esclusiva, sia in chiaro sia in pay, per il triennio 2024-2027 (al netto di una partita di Champions a turno in esclusiva su Amazon), con tutte le partite delle italiane che verranno trasmesse solo in modalità pay.

SKY ITALIA

Rimane però un po’ di strada da fare per rimettere in equilibrio i conti di Sky Italia. L’ultima riga del bilancio, infatti, nel 2023 presenta ancora una perdita di 552 milioni di euro. Meglio del 2022, quando il rosso era stato di 739 milioni di euro, ma pur sempre un risultato negativo che il presidente e amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, stima comunque di attenuare ulteriormente nel 2024, senza la necessità di nuovi interventi da parte della capogruppo per patrimonializzare la società. Lo scorso novembre, infatti, alla luce dei risultati dell’esercizio 2023, Sky Uk ha versato 800 milioni di euro alla capogruppo Sky Italian Holdings, che li ha utilizzati proprio per ripatrimonializzare Sky Italia, che ha quindi chiuso il 2023 con un patrimonio netto positivo di 1,27 miliardi di euro.

decoder sky q e la storia di sky in italia

[…]

mentre in Italia Mediaset e Warner Bros. Discovery macinano utili, e Rai e La7 chiudono i loro bilanci in sostanziale pareggio, va comunque ribadito che le attività di pay tv sono in drammatica difficoltà (vedi anche Dazn) e sopravvivono solo grazie a grandi colossi disposti a ripianare enormi perdite anno dopo anno, pur in presenza di un percorso virtuoso di recupero da parte di Sky. […]

sky diritti tv calcio DIRITTI TV SERIE A DAZN AMAZON MEDIASET SKY nowtv now tv di sky now tv nowtv sky SKY ITALIA