NON TUTTA LA PLASTICA VIEN PER NUOCERE - GLI SCIENZIATI DELL'UNIVERSITÀ DI EDIMBURGO SONO RIUSCITI A CONVERTIRE LE BOTTIGLIE USATE IN AROMA DI VANIGLIA: È LA PRIMA VOLTA CHE UNA SOSTANZA CHIMICA DI VALORE È STATA PRODOTTA DAI RIFIUTI DI PLASTICA - MA PER FARCI COSA POI? LA VANILLINA È UTILIZZATA NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E COSMETICA ED È UN PRODOTTO CHIMICO SFUSO USATO PER PRODOTTI FARMACEUTICI, PER LA PULIZIA ED ERBICIDI...

Articolo del "Guardian" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Le bottiglie di plastica sono state convertite in aroma di vaniglia usando batteri geneticamente modificati, la prima volta che una sostanza chimica di valore è stata prodotta dai rifiuti di plastica.

L'upcycling delle bottiglie di plastica in materiali più redditizi potrebbe rendere il processo di riciclaggio molto più attraente ed efficace. Attualmente la plastica perde circa il 95% del suo valore come materiale dopo un singolo utilizzo.

Incoraggiare una migliore raccolta e uso di questi rifiuti è la chiave per affrontare il problema dell'inquinamento plastico globale.

I ricercatori hanno già sviluppato enzimi mutanti per scomporre il polimero polietilene tereftalato usato per le bottiglie di bevande nelle sue unità di base, l'acido tereftalico (TA). Gli scienziati hanno ora usato gli insetti per convertire l'AT in vanillina riporta The Guardian.

La vanillina è ampiamente utilizzata nell'industria alimentare e cosmetica ed è un importante prodotto chimico sfuso usato per fare prodotti farmaceutici, prodotti per la pulizia ed erbicidi.

La domanda globale è in crescita e nel 2018 è stata di 37.000 tonnellate, superando di gran lunga l'offerta dai semi di vaniglia naturali. Circa l'85% della vanillina è attualmente sintetizzata da sostanze chimiche derivate da combustibili fossili.

Joanna Sadler, dell'Università di Edimburgo, che ha condotto il nuovo lavoro, ha detto: "Questo è il primo esempio di utilizzo di un sistema biologico per riciclare i rifiuti plastici in una preziosa sostanza chimica industriale e ha implicazioni molto interessanti per l'economia circolare".

Stephen Wallace, anche lui dell'Università di Edimburgo, ha detto: "Il nostro lavoro sfida la percezione che la plastica sia un rifiuto problematico e dimostra invece il suo uso come una nuova risorsa di carbonio da cui si possono fare prodotti di alto valore".

Circa 1 milione di bottiglie di plastica sono vendute ogni minuto nel mondo e solo il 14% viene riciclato. Attualmente anche quelle bottiglie che vengono riciclate possono essere trasformate solo in fibre opache per vestiti o tappeti.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Green Chemistry, ha usato batteri E coli ingegnerizzati per trasformare l'AT in vanillina. Gli scienziati hanno riscaldato un brodo microbico a 37C per un giorno, le stesse condizioni della produzione della birra, ha detto Wallace. Questo ha convertito il 79% dell'AT in vanillina.

Successivamente gli scienziati modificheranno ulteriormente i batteri per aumentare ulteriormente il tasso di conversione, ha detto: "Pensiamo di poterlo fare abbastanza rapidamente. Abbiamo un incredibile impianto di assemblaggio del DNA robotizzato qui".

Lavoreranno anche a scalare il processo per convertire maggiori quantità di plastica. Altre molecole di valore potrebbero anche essere prodotte dall'AT, come alcune usate nei profumi.

Ellis Crawford, della Royal Society of Chemistry, ha detto: "Questo è un uso davvero interessante della scienza microbica per migliorare la sostenibilità. Usare i microbi per trasformare la plastica di scarto, che è dannosa per l'ambiente, in una merce importante è una bella dimostrazione di chimica verde".

Una recente ricerca ha mostrato che le bottiglie sono il secondo tipo di inquinamento plastico più comune negli oceani, dopo i sacchetti di plastica. Nel 2018, gli scienziati hanno accidentalmente creato un enzima mutante che rompe le bottiglie di plastica, e il lavoro successivo ha prodotto un super-enzima che mangia le bottiglie di plastica ancora più velocemente.