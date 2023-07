21 lug 2023 18:53

UNO NON VALE PIÙ UNO – CI SARÀ TEMPO FINO AL 27 LUGLIO PER PRESENTARE GLI EMENDAMENTI AL DDL CAPITALI SUL VOTO MAGGIORATO PER LE SOCIETÀ QUOTATE: UNO DI QUESTI, PRESENTATO DAL FRATELLO D’ITALIA FAUSTO ORSOMARSO, PREVEDE L’INTRODUZIONE PER LEGGE DEL VOTO PLURIMO, CON UN MOLTIPLICATORE RAFFORZATO DI 10-20 VOLTE. SAREBBE UN CATACLISMA PER GENERALI, CON CALTAGIRONE E MILLERI CHE POTREBBERO SCALARE LA COMPAGNIA GRATIS – COMUNQUE, NON SE NE PARLA PRIMA DELL’AUTUNNO (DOPO IL RINNOVO DEL CDA DI MEDIOBANCA)