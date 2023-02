LA NUOVA CORSA ALL'ORO DEI BIG TECH: L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - GOOGLE STA PER ANNUNCIARE "UN SALTO" NELLE SUE RICERCHE CON L'UTILIZZO DI "BOT" E IN ALTRI SERVIZI DEL GRUPPO - "ALPHABET", LA CONTROLLANTE DEL MOTORE DI RICERCA, HA CHIUSO L'ULTIMO QUADRIMESTE CON UN CALO DEI RICAVI PUBBLICITARI DEL 21%, SPINGENDOLA A PUNTARE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER RESTARE A GALLA - A PREOCCUPARE E' L'ACCORDO STRETTO TRA MICROSOFT E "OPENAI", CHE POTREBBE RENDERE OBSOLETO IL MOTORE DI RICERCA…

La pubblicità sui motori di ricerca e su YouTube cala nel quarto trimestre, l'utile di Alphabet scende del 21% nel 2022

Con l'emergere di ChatGPT, l'intelligenza artificiale è diventata un tema caldo tra le grandi aziende tecnologiche. Google, che ha cercato di essere all'avanguardia in questo segmento, sente il bisogno di affermarsi. L'amministratore delegato di Alphabet, Sundai Pichar, ha utilizzato la presentazione dei risultati del quarto trimestre, alquanto carenti, per dire che l'azienda sta per annunciare "un salto" nella ricerca e in altri servizi del gruppo.

Alphabet – leggiamo nell’articolo del giornalista di El Pais - ha chiuso il 2022 con un fatturato record di 282,836 miliardi di dollari (circa 259 miliardi di euro al cambio attuale), in crescita del 10% rispetto all'anno precedente, ha dichiarato giovedì. Tuttavia, i margini operativi si sono deteriorati e l'utile operativo è sceso del 5% a 74,842 miliardi di dollari a causa dell'aumento dei costi. A ciò si è aggiunta la svalutazione di alcuni investimenti e altre perdite non operative. Di conseguenza, l'utile netto è sceso del 21% per l'intero anno a 59,962 miliardi di dollari.

Nel quarto trimestre le cose sono andate ancora peggio. L'utile è sceso del 34% a 13,624 miliardi di dollari dopo che il fatturato è cresciuto meno dell'1% a 76,048 miliardi di dollari, penalizzato dal dollaro forte. Inoltre, i ricavi pubblicitari di Google e YouTube sono diminuiti nel quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2021. Il calo è del 3,6%, a 59.042 milioni. È solo la seconda volta nella storia di Google che le entrate pubblicitarie diminuiscono: la prima volta, nel secondo trimestre del 2020, fu a causa dello scoppio della pandemia di covirus.

In parte per compensare questi risultati poco brillanti e in parte in risposta a ChatGPT, Sundar Pichai, CEO di Alphabet e Google, ha dichiarato nel comunicato stampa: "I nostri investimenti a lungo termine nel deep computing ci lasciano estremamente ben posizionati mentre l'intelligenza artificiale raggiunge un punto di inflessione, e sono entusiasta dei balzi guidati dall'intelligenza artificiale che stiamo per svelare in Search e oltre", ha detto senza rivelare inizialmente i dettagli.

Alla conferenza degli analisti, Pichai ha ribadito l'impegno del gruppo nei confronti dell'intelligenza artificiale e ha annunciato che fornirà l'accesso al suo potente strumento di conversazione LaMDA e ad altri servizi basati sull'AI. Ha inoltre dichiarato che integrerà questi nuovi modelli con il motore di ricerca.

ChatGPT, alleato di Microsoft, è visto come una minaccia per Google. Se migliorerà e si diffonderà, gli utenti potrebbero preferire porre domande alla chat o ad altri servizi simili piuttosto che cercare di trovare i link attraverso il motore di ricerca. Di fronte alle pressioni, Pichai ha dichiarato che Google sarà coraggiosa, lancerà prodotti anche se non sono perfetti, vedrà il feedback e li migliorerà.

Sia Pichai che il direttore finanziario Ruth Porat hanno fatto riferimento alla revisione della "struttura dei costi". Alphabet ha annunciato 12.000 licenziamenti quest'anno, pari al 6% della forza lavoro. I dati pubblicati giovedì mostrano che il gruppo ha creato 33.734 posti di lavoro nel 2022, aggiungendone 71.000 negli ultimi tre anni. Ha chiuso il 2022 con 190.234 dipendenti.

Il colosso di Mountain View (California, USA) prevede di dover sostenere spese di licenziamento dei dipendenti e oneri correlati per un importo compreso tra 1,9 e 2,3 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali sarà contabilizzata nel primo trimestre del 2023. Inoltre, l'azienda sta adottando misure per ottimizzare i propri uffici in tutto il mondo, che comporteranno la risoluzione di contratti e costi simili per circa 500 milioni di dollari, sempre nel primo trimestre di quest'anno.