21 dic 2023 08:09

UN NUOVO COLOSSO DELL’INTRATTENIMENTO? - WARNER BROS DISCOVERY È INTERESSATA ALLA FUSIONE CON PARAMOUNT - L'AD DI WARNER BROS DISCOVERY, DAVID ZASLAV, HA AVUTO IERI UN COLLOQUIO CON IL CEO DI PARAMOUNT, BOB BAKISH, PRESSO LA SEDE DI QUEST'ULTIMA A TIMES SQUARE - SE DOVESSE AVVENIRE LA FUSIONE DELLE DUE PIATTAFORME MAX (EX HBO) E PARAMOUNT PLUS PRENDEREBBE FORMA UN TEMIBILE RIVALE PER NETFLIX, DISNEY PLUS E APPLE…