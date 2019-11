PER OGNI BUCO C'È UNA NEWCO - FS E ATLANTIA TENGONO LE ALI IN DUE STAFFE PER IL SALVATAGGIO ALITALIA, SPERANDO CHE DELTA E LUFTHANSA SI SCANNINO PER DIVENTARE PARTNER INDUSTRIALE DELLA NOSTRA COMPAGNIA DI BANDIERA. SOLO CHE MANCA ANCORA L'OK DEFINITIVO ALL'ENNESIMO PRESTITO PONTE CHE PERMETTE ALLA COMPAGNAI DI VOLARE DURANTE LE TRATTATIVE

Fs e Atlantia vanno avanti in parallelo nella scelta del partner industriale con Delta e Lufthansa. Ieri ci sarebbe stata una call fra i due potenziali soci italiani e la compagnia tedesca per fissare un cronoprogramma di incontri nei quali discutere il piano industriale. La settimana scorsa, invece, Ferrovie e il gruppo autostradale avrebbero scritto a Delta sollecitando la ripresa del negoziato, ora in stand by, per valutare i punti ancora aperti.

La missiva trasmessa via mail a metà della scorsa settimana, non avrebbe avuto ancora riscontro. Intanto domani, in occasione del dibattito parlamentare sul nuovo prestito-ponte da 400 milioni deciso dal governo per consentire ad Alitalia, a corto di cassa, di poter volare dal signing, cioè la firma dell'accordo sulla costituzione del consorzio al closing (contratto definitivo), è prevista una nuova audizione parlamentare dei commissari, dopo quella del 26 marzo, durante la quale Daniele Discepolo lanciò un ultimatum sui tempi di chiusura (3-4 settimane), che la politica però ha allungato fino al 21 novembre. Qualche giorno dopo l'audizione parlamentare, i commissari dovrebbero incontrare Fs e Atlantia, in linea con le condizioni da loro poste a fronte dell'ultimo rinvio.

PIÙ NORD AMERICA E GERMANIA

L'obiettivo di Fs e Atlantia sarebbe di negoziare con Francoforte e Atlanta quasi in contemporanea per spuntare il piano più vantaggioso. Con Lufthansa ieri si sarebbe convenuto un'accelerazione degli incontri: giovedì e venerdì prossimi a Francoforte anche se gli italiani vorrebbero convincere i manager tedeschi a venire in Italia già domani.

L'occasione sarà di approfondire la bozza di piano predisposta da Atlantia e discussa giovedì scorso a Francoforte fra i manager di Fs, gruppo dei Benetton, i rispettivi consulenti. La bozza prevede una Newco con 95 aerei, rispetto ai 118 attuali (e ai 102 del piano Delta), 3 mila esuberi circa, un network con più Nord America e Germania, meno Asia. Sarebbero ipotizzate più frequenze con New York e Miami, Francoforte e Monaco, eliminazione della rotta verso San Francisco, Nuova Delhi, Seul, valorizzazione ulteriore degli hub di Fiumicino e Linate.

E' evidente che se da parte di Lufthansa ci sarà disponibilità a confrontarsi sulla bozza di Atlantia pur con alcune correzioni, il negoziato potrà avanzare. Se al contrario, i tedeschi dovessero cassarlo per proporne un altro alternativo, allora l'ipotesi Delta - sempre che il vettore Usa non abbia tagliato la corda - potrebbe riprendere quota. Ripartendo dai cambiamenti alle rotte verso il Nord America, la partecipazione di Newco a Blue Sky, l'incremento della quota nella Newco, governance anche rispetto ad eventuali futuri aumenti di capitale.

