CAMBIA IL GIUDICE DI RCS-BLACKSTONE - IL GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA DI NEW YORK CHE AVREBBE DOVUTO PRESIEDERE AD UN RICORSO UNIFICATO PER ALMENO 600 MILIONI DI DANNI PRESENTATO DAL COLOSSO DEL PRIVATE EQUITY CONTRO IL GRUPPO EDITORIALE ITALIANO E IL SUO AD URBANO CAIRO, SI È RITIRATO PER CONFLITTO DI INTERESSI, AFFERMANDO CHE SUE “RECENTI INTERAZIONI SOCIALI” E ALTRI RAPPORTI CON “ALCUNI ESPONENTI” DI BLACKSTONE LO INDUCONO A FARSI DA PARTE