OH MY IPOD! – UNO STUDENTE DI NEW YORK STA SVILUPPANDO UN’APP CHE TRASFORMA UN IPHONE NEL VECCHIO LETTORE MUSICALE E GLI UTENTI DI TWITTER IMPAZZISCONO. IL CAMBIAMENTO, OVVIAMENTE, È SOLO VISIVO, VISTO CHE SUL MELAFONINO C’È GIÀ TUTTA LA MUSICA DEL MONDO. MA LA VECCHIA ROTELLA EVIDENTEMENTE HA ANCORA IL SUO FASCINO – ENTRO LA FINE DELL’ANNO L’APPLICAZIONE DOVREBBE ARRIVARE SULLO STORE… – VIDEO

l'app che trasforma l'iphone in un vecchio ipod 4

Il suo ideatore l'ha definita una app "work in progress": consente a un iPhone di trasformarsi in un iPod, oggetto che oggi ispira sicuramente nostalgia. Il lettore mp3 di Apple, uscito nell'ottobre del 2001, rivoluzionò il modo di ascoltare musica in movimento. "Mille canzoni in tasca": così Steve Jobs all'epoca lo presentò al mondo, nella prima versione da 5GB con tasti fisici e schermo in bianco e nero.

Elvin Hu, studente 23enne di New York, quando uscì il primo iPod aveva appena 5 anni ma evidentemente conserva il ricordo della famosa "ruota" cliccabile con cui si navigava attraverso i menu del dispositivo, si gestiva il volume e si passava da una canzone all'altra. Hu ha infatto sviluppato una specie di app che trasforma visivamente un iPhone in un 'vecchio' iPod.

Un'intuizione apparentemente semplice che ha riscosso enorme successo su Twitter: il video del suo software in azione - che tra l'altro permette realmente di selezionare e ascoltare musica - ha attirato più di 1,5 milioni di clic in pochissimi giorni. Tra i commenti in molti si augurano che il ragazzo sviluppi un'app ufficiale. Quest'ultima, ha fatto sapere lo studente, potrebbe finire sull'Apple Store entro la fine del 2019.

