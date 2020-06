8 giu 2020 11:15

OPS, CHE BOOM IN BORSA - IL VIA LIBERA DELLA BCE ALL’ASSALTO DI INTESA SANPAOLO SU UBI FA SCATTARE I TITOLI DELLE DUE BANCHE A PIAZZA AFFARI - IL GRUPPO GUIDATO DA CARLO MESSINA SALE DI OLTRE IL 2 PER CENTO, QUELLO CAPITANATO DA VICTOR MASSIAH DI OLTRE IL 3 PER CENTO - CASTAGNA CAVALIERE DEL LAVORO