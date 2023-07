12 lug 2023 20:14

ORA CHE IL CAV NON C’È PIÙ, I BERLUSCONI FANNO PACE CON GLI ELKANN – SI È CHIUSA LA GUERRA DEI DIRITTI TRA IL GRUPPO GEDI E MEDIASET. L’EX GRUPPO ESPRESSO HA PAGATO QUANTO CONCORDATO A RTI-MFE, CON L’IMPEGNO DI ENTRAMBI ALLA RISERVATEZZA SUL VALORE ECONOMICO DEL PATTO. MA PER CAPIRE L’ORDINE DI GRANDEZZA DELLA CIFRA, BASTA LEGGERE LE NOTE SUI RISCHI LEGALI RIPORTATE NEL BILANCIO GEDI DEL 2022 (CHE PREVEDEVA UN PIGNORAMENTO DI 5 MILIONI DI EURO) – RESTA IN SOSPESO LA VICENDA DELLA PRESUNTA TRUFFA ALL’INPS: GEDI È ACCUSATA DELLO STESSO TIPO DI REATOCHE SI IMPUTA A DANIELA SANTANCHÈ…