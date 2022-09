E ORA “VOTANO” I MERCATI - LO SPREAD TRA BTP E BUND A 231 PUNTI BASE VICINO AI VALORI DELLA CHIUSURA DI VENERDÌ (230 PUNTI) - TITOLI DI STATO IN TENSIONE NEL VECCHIO CONTINENTE - IL RENDIMENTO DEL DECENNALE ITALIANO IN AUMENTO DI 10 PUNTI BASE AL 4,42%, PORTANDOSI AI LIVELLI DI SETTEMBRE 2013…

Spread Btp-Bund a 231 punti dopo il voto

(ANSA) - Spread tra Btp e Bund a 231 punti base vicino ai valori della chiusura di venerdì (230 punti) nel giorno successivo alle elezioni. Il differenziale dopo un calo a 223 punti è poi risalito. Il rendimento del decennale italiano è in aumento al 4,41%.

Titoli di Stato europei in tensione, salgono i rendimenti

(ANSA) - Titoli di Stato in tensione nel Vecchio continente. I rendimenti sono in netto rialzo, in scia con il Treasury americano. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 232 punti con il rendimento del decennale italiano in aumento di 10 punti base al 4,42%, portandosi ai livelli di settembre 2013. In aumento anche i tassi dei Paesi 'periferici' con quello della Spagna al 3,23% (+8 punti) e quello della Grecia al 4,62% (+7 punti).