ORCEL DOVRÀ METTERE MANO AL PORTAFOGLIO – L’OFFERTA DI UNICREDIT A BANCOBPM (10 MILIARDI) È TROPPO BASSA: GLI ANALISTI STIMANO CHE DOVRÀ ESSERCI UN PREMIO DI ALMENO 1 MILIARDO E MEZZO PER FAR ACCETTARE AI SOCI DEL’EX POPOLARE DI MILANO LO SCAMBIO DI AZIONI – IL GOVERNO, OLTRE AL GOLDEN POWER, STAREBBE PENSANDO DI MITIGARE LA REGOLA DELLA PASSIVITÀ, CHE LIMITA L’OPERATIVITÀ DEI VERTICI DI BPM..

Estratto dell'articolo di Andrea Greco per “la Repubblica”

https://www.repubblica.it/economia/2024/11/30/news/su_banco_bpm_il_mercato_chiede_a_orcel_un_rilancio_di_almeno_15_miliardi_unicredit_credito_pmi-423767365/

ANDREA ORCEL - FOTO LAPRESSE

Unicredit e Banco Bpm preparano le squadre di consulenti che per sei mesi li assisteranno nell’Ops annunciata da 10 miliardi. La banca “predatrice” starebbe pensando a Morgan Stanley e Mediobanca, e ha già Deloitte e lo studio legale Crccd. La “preda” lavora con gli advisor Lazard e Citi, e Legance al legale. In Borsa la forbice tra i due titoli s’è aperta ancora: Unicredit +0,46%, Banco Bpm +0,78%, portando il concambio di mercato al 13% rispetto allo 0,5% promesso ai soci dell’ex popolare.

GIUSEPPE CASTAGNA MASSIMO TONONI

A questi prezzi gli analisti stimano che Orcel dovrà aggiungere un premio di 1-1,5 miliardi per far accettare lo scambio di azioni ai soci di Banco Bpm. La contesa, tra l’altro, risentirà dei colpi di coda di un governo irritato con lo scalatore Andrea Orcel, che ha soffocato in culla il “terzo polo” tra Banco Bpm e Mps (di cui al Tesoro resta l’11%).

Ieri il Financial Times scriveva di un decreto in arrivo per mitigare la

passivity rule ,misura del Testo unico finanziario che limita la difesa delle imprese su cui pendono offerte pubbliche: per il Tesoro «la notizia è totalmente infondata» [...]

UNICREDIT COMMERZBANK andrea orcel GIUSEPPE CASTAGNA TORRE UNICREDIT A MILANO USED2SAIL - IL SITO DI UNICREDIT PER VENDERE LE BARCHE DEI CLIENTI MOROSI unicredit commerzbank TORRE UNICREDIT A MILANO UNICREDIT IN RUSSIA UNICREDIT COMMERZBANK