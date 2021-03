ORCEL A PESO D’ORO - IL FUTURO AD DI UNICREDIT, CHE ENTRERÀ IN CARICA CON L'ASSEMBLEA DEL 15 APRILE, NEL 2021 POTRÀ ARRIVARE A GUADAGNARE FINO A 7,5 MILIONI DI EURO - LA CIFRA È COMPOSTA DA 2,5 MILIONI DI RETRIBUZIONE FISSA E DA ALTRI 5 MILIONI DI REMUNERAZIONE VARIABILE, IN AZIONI…

Francesco Spini per “la Stampa”

Nessun dubbio che Andrea Orcel sia il «Cristiano Ronaldo dei banchieri», come qualcuno lo ha soprannominato. Basta guardare il compenso: il futuro ad di Unicredit, che entrerà in carica con l' assemblea del 15 aprile, nel 2021 potrà arrivare a guadagnare fino a 7,5 milioni di euro. La cifra, riportata in un report di JpMorgan sulla base della documentazione assembleare, è composta da 2,5 milioni di retribuzione fissa e da altri 5 milioni di remunerazione variabile, in azioni.

Per il 2021, però, la parte variabile non sarà calcolata a seconda della performance, ma sarà corrisposta in ogni caso. Per dirigere l' unica banca italiana di rilevanza sistemica globale (G-Sifi), Orcel sarà in terza posizione, tra i banchieri-paperoni.

Davanti a lui Sergio Ermotti (ex ad Ubs) nel 2020 e José Antonio Alvarez, ad del Santander, nel 2019. Comunque Orcel non arriverà ai livelli che gli erano stati promessi (salvo dietrofront) proprio dalla banca spagnola: il banchiere avrebbe guadagnato 10 milioni l' anno più bonus d' ingaggio e parziale ristoro in titoli dei compensi persi di Ubs, che da Unicredit non avrà. In compenso, quando se ne andrà, la sua buonuscita sarà di riguardo: fino a 15 milioni.