ORCEL SERENO – UNICREDIT PREMIA L’AMMINISTRATORE DELEGATO, ANDREA ORCEL, CON UN MAXI COMPENSO DA 9,95 MILIONI DI EURO: 3,25 DERIVANO DALLA QUOTA FISSA, IL RESTO DIPENDE DA UNA QUOTA VARIABILE IN AZIONI E BONUS PER AVER RAGGIUNTO TUTTI GLI OBIETTIVI DEL 2023 – LA BANCA RIVEDE LA REMUNERAZIONE DEI MANAGER: IL COMPENSO MEDIO È DI 155MILA EURO A DIRIGENTE (+12%). NEL 2023 IL MEGA SALARIO PER L’AD AVEVA SCATENATO POLEMICHE...

Estratto dell’articolo di Luca Fornovo per "la Stampa"

andrea orcel di unicredit

Unicredit mette mano al piano di remunerazione dei suoi dirigenti, come richiesto dall'Eba, la vigilanza Bce, e lo fa mantenendo inalterati i livelli di compenso approvati dall'assemblea dei soci un anno fa.

Dal bilancio pubblicato ieri sul sito della banca è emerso che l'amministratore delegato Andrea Orcel ha colto tutti gli obiettivi nel 2023, e si è visto attribuire un compenso di 9,95 milioni di euro, di cui 3,25 milioni in parte fissa, il resto in bonus e quota variabile in azioni (nel 2022 il capoazienda guadagnò 7,5 milioni).

Il valore totale dei bonus per gli 830 top manager della banca, compreso l'ad Orcel, è di circa 128 milioni, pari a 155mila euro medi a dirigente, cifra in aumento del 12% rispetto al 2022.

TORRE UNICREDIT A MILANO

Le modifiche annunciate dalla banca sono state decise dal suo cda dopo che la vigilanza della Bce aveva sollevato dubbi di conformità sulla metodologia di calcolo del prezzo delle azioni da distribuire ai dirigenti per la parte variabile di stipendio.

Nella lettera agli azionisti il presidente del Comitato Remunerazione, Jeffrey Hedberg, ha spiegato che il cda dell'istituto di credito ha ritenuto giusto che la squadra dei dirigenti «sia equamente remunerata per le eccellenti prestazioni rispetto al mercato». La nuova metodologia prevede che il prezzo di conversione delle azioni non sia aggiustato per i dividendi. Unicredit ha compensato in azioni un terzo della perdita di valore dei piani sulla remunerazione. La banca ha anche lanciato per tutti i dipendenti un nuovo piano di azionariato diffuso, U-Share, da un massimo di 125 milioni. […]

andrea orcel TORRE UNICREDIT A MILANO Andrea Orcel