QUESTO VIRUS NON È UN ALBERGO – GLI HOTEL NON CE LA FANNO GIÀ PIÙ A TENERE APERTO PER LE TROPPE DISDETTE, SOPRATTUTTO A MILANO: IL FATTURATO MEDIO È CALATO DELL’80% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, MA LE SPESE RESTANO – SECONDO LA FEDERALBERGHI QUASI TUTTE LE CATENE, ANCHE LE PIÙ IMPORTANTI, CHIUDERANNO, COME HANNO GIÀ FATTO ALCUNI STORICI HOTEL COME IL CAVALIERI, IL SENATO E “THE GRAY” – A PESARE NON SOLO LO STOP DEL TURISMO, MA ANCHE LA CANCELLAZIONE DI CONGRESSI E MEETING AZIENDALI…