1 apr 2022 16:34

PAGARE LE TASSE NON È UN LUSSO - IL GRUPPO MULTINAZIONALE KERING, CHE POSSIEDE IL MARCHIO DEL LUSSO BOTTEGA VENETA, HA SGANCIATO 186 MILIONI DI EURO AL FISCO ITALIANO PER SANARE LA SUA POSIZIONE DOPO IL CASO EVASIONE - SECONDO IL PM DI MILANO C'ERA UNA "STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA" PER NON APRIRE IL PORTAFOGLI...