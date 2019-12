UN PALAZZO NUOVO DI ZECCA PER ENEL – L’EDIFICIO DELL’EX ZECCA DI STATO IN PIAZZA VERDI, A ROMA, DIVENTERÀ SEDE DI LUSSO PER GLI UFFICI DELLA COMPAGNIA: FIRMATO UN CONTRATTO DI AFFITTO DI 24 ANNI CON “RESIDENZIALE IMMOBILIARE” DI CDP - SFUMA IL PROGETTO DEL FARAONICO HOTEL MADE IN CHINA PER LA PARTE RIMANENTE DEL PALAZZO

Paolo Boccacci per “la Repubblica - Edizione Roma”

Il maestoso palazzo dal disegno liberty dell' ex Zecca, nato nel 1914, all' alba del secolo scorso, in piazza Verdi, zona Pinciano-Salario, diventerà sede di lusso per gli uffici dell' Enel. L' azienda ha firmato un contratto di affitto di 24 anni con Residenziale Immobiliare spa, del gruppo Cassa Depositi e prestiti, proprietaria del gigante. Più di duemila colletti bianchi di Enel occuperanno 30 mila dei 70 mila metri quadrati del grande edificio, mentre la parte monumentale, svanita l' ipotesi di un hotel a 5 stelle con capitali cinesi, è in attesa di un altro marchio di peso, nazionale o no.

E così proseguono i lavori per una ristrutturazione conservativa di tutto il complesso affacciato sulla piazza, per la quale la Soprintendenza ha stabilito criteri precisi e inderogabili. Dureranno altri due anni e, alla fine, si giocherà la scommessa di innestare una popolazione di migliaia di dipendenti Enel in un contesto elegante e fragile, una preoccupazione resa meno forte dai parcheggi interrati già costruiti che però potranno offrire solo una minima parte degli spazi sosta necessari.

Ma vediamo il progetto. La collaborazione tra Cdp ed Enel porterà a recuperare il gioiello del liberty anche, si promette, con soluzioni improntate alla sostenibilità e agli standard più elevati, sia energetici che ambientali. La riqualificazione, già avviata, come dicevamo, con un parcheggio interrato di 4 piani per 285 posti auto ed il restauro delle facciate, proseguirà con la realizzazione degli uffici fino al completamento definitivo alla fine del 2022 con un investimento da parte di Cdp di oltre 120 milioni di euro.

L' ex quartiere generale dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, completato nel 1928, fu costruito su un' area di quasi due ettari, un terreno prezioso tra villa Ada a Nord e villa Borghese a sud, sette piani, che furono occupati per decenni soprattutto dagli operai che lì stampavano le banconote quando ancora esistevano le lire. Insomma, un pezzo di storia che ora si appresta a diventare un polo direzionale.

Ma Enel non tradirà le sue torri di uffici, con le stanze del management, che sfilano lungo viale Regina Margherita. Anzi verranno ristrutturate e, nel corso dei lavori, la sede di piazza Verdi servirà a anche ad ospitare i dipendenti che dovranno temporaneamente lasciare quegli uffici.

Sfumato invece il progetto del faraonico hotel made in China. Un piano che era stato avviato con la Rosewood Hotels and Resorts International limited, una società controllata dalla New World China Land ltd, che aveva annunciato nel 2015 l' accordo con Cassa Depositi e Prestiti per aprire proprio a piazza Verdi il suo primo albergo di lusso con 200 camere, un centro congressi, ristoranti, piscina, una spa e anche un centinaio di residenze private.

Mentre Enel, dopo aver abbandonato l' idea di subentrare a Tim nelle Torri dell' Eur, ha bussato alla porta di Cdp per trasferire decine di uffici minori e sedi distaccate nel resto della città, con un risparmio per la società elettrica non indifferente.

