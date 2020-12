3 dic 2020 13:22

LA PANDEMIA DIVENTERÀ UNA CARESTIA? – L’EFFETTO DEL CORONAVIRUS SUI SALARI: SONO CROLLATI DEL 10,7% NEI PRIMI 9 MESI DEL 2020, BRUCIANDO 3500 MILIARDI A LIVELLO MONDIALE – A SOFFRIRE DI PIÙ IN ITALIA SONO TANTO PER CAMBIARE I GIOVANI E LE DONNE, SOPRATTUTTO AUTONOMI E SUPER PRECARI DELLA “STREET ECONOMY” – IL RISCHIO PER I COSIDDETTI “WORKING POOR”, CIOÈ CHI LAVORA MA NON RIESCE AD ARRIVARE A FINE MESE CON LO STIPENDIO…