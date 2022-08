PANICO A LONDRA – TRA L’INFLAZIONE CHE CORRE VERSO “LA STRATOSFERA”, COME HA PREVISTO CITIBANK, E GLI SCIOPERI A OLTRANZA DI GIUSTIZIA E TRASPORTI, IL REGNO UNITO È IN TILT – SE FOSSERO CONFERMATE LE STIME DEL 18,6% DELL’AUMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO, A GENNAIO, SAREBBE IL LIVELLO PIÙ ALTO MAI RAGGIUNTO DAL 1976. E NEL FRATTEMPO, LE TENSIONI SOCIALI SONO GIÀ ESPLOSE: I SINDACATI HANNO RIFIUTATO LE OFFERTE DEL GOVERNO SUGLI AUMENTI DI STIPENDIO E SCIOPERANO A OLTRANZA…

Nicol Degli Innocenti per “il Sole 24 Ore”

ANDREW BAILEY INFLAZIONE

Inflazione a due cifre, crescita in stallo, recessione all'orizzonte e un'ondata di scioperi: il nuovo premier, che verrà nominato il 5 settembre, avrà bisogno della bacchetta magica per gestire la difficile situazione economica e la crisi sociale in Gran Bretagna.

L'inflazione sta raggiungendo «la stratosfera», secondo Citi, che ieri ha previsto un aumento al 18,6% in gennaio, dovuto soprattutto all'incremento dei costi delle bollette. Sarebbe il livello più alto dal 1976. L'inflazione è attualmente al 10,1%, il massimo da oltre quarant' anni, e la Banca d'Inghilterra ritiene che salirà al 13,3% in autunno.

uffici citibank

«La nostra stima aggiornata, che tiene conto dell'aumento del 25% dei prezzi del gas e del 7% dell'elettricità della settimana scorsa, è di un ulteriore rialzo dell'inflazione al 18,6% in gennaio», ha detto Benjamin Nabarro, Chief UK Economist di Citi a Londra.

Il sistema britannico prevede una revisione del tetto massimo dei costi di elettricità e gas ogni tre mesi e il prossimo ritocco è previsto in ottobre. Dato il continuo lievitare dei prezzi dell'energia, Citi calcola che il costo medio annuo delle bollette salirà dalle 1.900 sterline attuali a 3.700 sterline in ottobre per poi aumentare ulteriormente a 4.500 sterline in gennaio e di nuovo a 5.800 sterline in aprile.

caro energia

Il rapido aumento del costo della vita ogni oltre previsione sta creando tensioni politiche e sociali nel Paese. I sindacati in diversi settori hanno respinto le offerte del Governo di aumenti di stipendio molto inferiori al tasso di inflazione, e questo ha portato a una serie di scioperi.

Lo scorso fine settimana c'è stata paralisi nel settore dei trasporti per lo sciopero dei ferrovieri - il sesto da giugno - mentre Londra è rimasta senza metropolitana e senza autobus. Il prossimo weekend sarà la volta dei lavoratori delle Poste ad astenersi dal lavoro. Già si prevede un autunno caldo, con milioni di dipendenti pubblici come insegnanti, pompieri e infermieri pronti a scioperare.

inflazione 1

Anche il sistema giudiziario è in tilt e i processi sono bloccati in Inghilterra e Galles in seguito alla decisione degli avvocati penalisti, ieri, di annunciare uno sciopero a oltranza.

A partire da settembre ci sarà un'astensione dal lavoro totale che aggraverà ulteriormente l'arretrato esistente di 60mila casi giudiziari.

L'Associazione degli avvocati penalisti (Cba) chiede un aumento del 25% degli onorari per l'assistenza legale e una revisione alle modifiche del sistema che paga gli avvocati per ogni udienza alla quale partecipano ma non tiene conto delle ore di preparazione necessarie e della mole di lavoro svolta.

inflazione 5

Secondo la Cba il compenso orario per i giovani avvocati è ormai inferiore al salario minimo garantito.

Il Governo ha offerto agli avvocati un aumento del 15% ma solo per i nuovi casi a partire dalla fine di settembre. Secondo la Cba invece l'incremento deve valere anche per i casi in corso e per l'arretrato.

INFLAZIONE IN AUMENTO

I fondi aggiuntivi «costerebbero meno al Governo che non tenere i tribunali vuoti», ha detto la vicepresidente Kirsty Brimelow. Negli ultimi anni il Governo per ridurre le spese ha tagliato il patrocinio legale a spese dello Stato di oltre mezzo miliardo di sterline e questo, secondo la Cba, ha messo in ginocchio il sistema giudiziario. L'agitazione era iniziata in giugno con due giorni di astensione dal lavoro ed era poi proseguita con uno sciopero a settimane alterne.

rincaro energia e aumento delle bollette 9

Ora l'80% degli avvocati penalisti ha votato a favore di uno sciopero a oltranza che scatterà il 5 settembre, proprio il giorno della nomina del nuovo premier. Il Governo ha definito «irresponsabile» la decisione della Cba che «costringerà le vittime di atti criminali ad attendere a lungo per avere giustizia».

citibank bonus 200 euro per le bollette 5 rincaro energia e aumento delle bollette 8 INFLAZIONE