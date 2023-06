16 giu 2023 16:55

PANSA NEL CDA TIM: ORMAI NELLE PARTECIPATE ESSERE UN EX 007 FA CURRICULUM - IL CDA DI TELECOM HA DETTO NO A LUCIANO CARTA, SPINTO DAI FRANCESI DI VIVENDI, E HA PROCEDUTO ALLA COOPTAZIONE COME CONSIGLIERE DI ALESSANDRO PANSA, EX CAPO DELLA POLIZIA E DEL DIS E ATTUALE PRESIDENTE DI SPARKLE E DI TELSY (VOLUTO DA CDP) - DIETRO LA SCELTA, LA VOLONTÀ DI FAR ENTRARE NEL BOARD UN COMPONENTE IN GRADO DI DISTRICARSI SUL DOSSIER NETCO (LA VENDITA DI RETE E SPARKLE) - LA PRASSI DI NOMINARE EX 007 È PARTITA CON GIANNI DE GENNARO IN LEONARDO…