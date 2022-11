IL PARADOSSO MUSK: L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO FA TREMARE L’ESTABLISHMENT – I PALAZZI DEL POTERE ECONOMICO AMERICANO TREMANO DA QUANDO ELON SI È COMPRATO TWITTER. LA DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI È: CHE FARÀ? PER ORA, SI LIMITA A FARE PROPOSTE ASSURDE, COME GLI 8 DOLLARI AL MESE PER GLI ACCOUNT VERIFICATI, E A CONDIVIDERE TEORIE COMPLOTTARE. MA POTREBBE ESSERE TUTTA UNA STRATEGIA PER FOMENTARE I SUOI FAN E TENTARE L’ASSALTO ALLO STATUS QUO DEI MERCATI. CHE, NONOSTANTE I SUOI 200 E FISCHIA MILIARDI DI PATRIMONIO, LO ODIANO… - LA PASSIONE PER LE CRIPTOVALUTE E LE FRASI SULLA GUERRA IN UCRAINA

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

elon musk alla festa di halloween di heidi klum 2022

Per oltre un decennio – scrive il giornalista di Le Monde - il fondatore di Tesla e SpaceX ha animato il social network con i suoi tentativi di manipolazione, le sue provocazioni e le sue battute bizzarre.

All'improvviso, tutto è diventato secondario e il mondo digitale è stato in fermento per l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk per 44 miliardi di dollari (44,24 miliardi di euro) giovedì 27 ottobre.

Anche il più famoso reietto della famosa rete, colui che non ha più diritto di stare sul forum digitale dopo il tentativo di colpo di stato del 6 gennaio 2021, si è autoinvitato al dibattito. "Sono molto felice che Twitter sia ora in buone mani e non sia più gestito da pazzi e maniaci della sinistra radicale che odiano davvero il nostro Paese", ha scritto Donald Trump sul proprio social network venerdì 28 ottobre.

ELON MUSK DONALD TRUMP

Il dibattito ha preso una piega sorprendente: tutti sono scesi in rete per sfidare personalmente il nuovo padrone di casa, Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo. Ognuno ha fatto i propri commenti personali, creando una presunta intimità con Musk, l'uomo con 112 milioni di follower.

Quest'ultimo twitta: "l'uccello è libero". Thierry Breton, commissario europeo per il digitale, ha risposto direttamente: "In Europa volerà secondo le nostre regole". "Questo causerà polemiche, ma la censura delle piattaforme era chiaramente andata troppo oltre", scrive l'ex informatico e whistleblower Edward Snowden dal suo rifugio russo.

MATTEO SALVINI ADORA ELON MUSK - TWITTER

C'è chi mette alla prova la censura, insultando Elon Musk e mostrando la sua foto con Ghislaine Maxwell, la carpitrice del pedofilo Jeffrey Epstein che si è suicidato in carcere. Sono state lanciate centinaia di immagini e battute. Alcuni si rivolgono a Musk per offrire i loro servizi, chiedendo la certificazione del loro account Twitter, come Kyle Rittenhouse, un giovane estremista di destra pazzo per le armi che ha ucciso due persone negli scontri di Kenosha nell'estate del 2020, ma è stato assolto per legittima difesa.

Altri ancora chiedono che i loro account vengano sbloccati: "Ehi! @Elon Musk! Sono Lana Del Rey e sto twittando dal mio account di riserva. Pensa che sia possibile riattivare il mio account disattivato?".

elon musk diventa chief twit

Durante il fine settimana, i repubblicani e l'estrema destra hanno gongolato quando Elon Musk ha retwittato un messaggio cospiratorio su Paul Pelosi, il marito della Presidente della Camera Nancy Pelosi, vittima di un'aggressione. La sinistra è rimasta sgomenta, il New York Times ha fatto finta di organizzare la resistenza: "Dopo l'insediamento di Elon Musk, alcuni utenti di Twitter si sono chiesti se dovessero adottare misure supplementari per proteggere i loro account, o addirittura cancellarli", mentre General Motors, un concorrente di Tesla, la casa automobilistica di Elon Musk, ha sospeso i suoi investimenti pubblicitari su Twitter.

ELON MUSK NELLA SEDE DI TWITTER CON UN LAVANDINO

Il geopolitico Ian Bremmer cerca di mettere le cose in chiaro: "Ehi voi, non è la fine del mondo", twitta con una vignetta su Musk e Twitter, mentre Elon Musk gongola: "La comicità è ora consentita su Twitter".

Il dibattito rivela la mania quasi irrazionale che esiste da un decennio intorno a Elon Musk. Il social network è il veicolo di comunicazione preferito dal capo di Tesla e fondatore di SpaceX, che vi ha fatto il suo ingresso con un primo tweet nel giugno 2010: "Per favore, ignorate i tweet precedenti, perché si trattava di qualcuno che fingeva di essere me:) In realtà sono io", ha scritto, inaugurando il suo senso dell'umorismo un po' astruso.

ELON MUSK NELLA SEDE DI TWITTER CON UN LAVANDINO

Il social network gli consentirà di mettersi contro l'establishment, che non ha assolutamente fiducia nel successo di Tesla e SpaceX, e contro i mercati, che stanno vendendo allo scoperto le azioni dell'azienda automobilistica.

Il suo enorme successo darà ragione a Elon Musk e al suo gruppo di fan. I suoi seguaci, che includono molti appassionati di cannabis, formeranno una comunità incrollabile. In questi anni, Musk promuove Tesla, i suoi lanci di razzi con SpaceX e moltiplica le provocazioni.

elon musk profumo burnt hair 4

Twitter è una modalità di espressione particolarmente inappropriata per il capo di una società quotata in borsa, soggetta a regole severe. Ma Elon Musk non rispetta nulla. Nel torpore dell'agosto 2018, mentre usciva dalla sua casa di Los Angeles, ha dichiarato: "Sto considerando di delistare Tesla a 420 dollari per azione. Il finanziamento è assicurato".

In realtà, il signor Musk non ha alcuna garanzia e l'imprenditore è allo stremo delle forze. Tesla non sta producendo al ritmo sperato, l'azienda sta consumando liquidità ed è sull'orlo del collasso.

tesla gigafactory a shanghai

Qualche mese prima, Elon Musk aveva addirittura annunciato il fallimento... il 1° aprile: "Tesla va in bancarotta, Palo Alto, California, 1° aprile 2018. Nonostante gli intensi sforzi di raccolta fondi, compresa un'ultima massiccia vendita di uova di Pasqua, siamo spiacenti di annunciare che Tesla è completamente e totalmente fallita. Così in bancarotta che non ci si può credere".

Queste battute non sono affatto piaciute alla Security Exchange Commission (SEC), l'organo di controllo del mercato azionario statunitense, che ha minacciato Musk di vietargli la gestione. È tenuto a far controllare al suo direttore legale i suoi tweet su Tesla, obbligo che difficilmente è stato in grado di rispettare. Nel maggio del 2020, lo ha fatto di nuovo: "Il prezzo delle azioni di Tesla è troppo alto".

elon musk con sergey brin

Elon Musk manipola costantemente i mercati su Twitter. Si è rapidamente infatuato delle criptovalute e ha persino promosso i dogecoin, token creati da "geek" per prendere in giro le "cripto", ma che hanno acquisito un valore reale.

Nel febbraio 2021, Musk ha twittato una parodia del Re Leone di Disney, mostrandolo vestito da leone mentre presenta il suo bambino, il dogecoin: il messaggio è stato ritwittato 135.000 volte e apprezzato 940.000 volte. Poiché il mondo delle criptovalute non è regolamentato, non esiste l'insider trading.

elon musk art basel dicembre 2021

Twitter è anche il ring, per questo sudafricano che non amava il rugby e ha lasciato il Paese per evitare il servizio militare durante la fine dell'apartheid. Non è sempre facile capire se si tratta di un incontro di pugilato o di wrestling, ma il confronto con Jeff Bezos, che ha intrapreso anche lui l'avventura spaziale all'inizio del secolo, è stato molto duro. Quando, nell'aprile del 2021, il fondatore di Amazon ha attaccato la NASA per aver scelto SpaceX al posto della sua azienda per andare sulla Luna, Elon Musk ha sogghignato sui fallimenti di Jeff Bezos con la sua caratteristica maleducazione sessuale: "Non riesce nemmeno a portarlo [in orbita]".

ELON MUSK

All'inizio della pandemia, ha nuovamente attaccato il capo di Amazon, allora l'uomo più ricco del mondo, per aver ritirato dalla vendita un libro controverso sul Covid: "È una follia, Jeff Bezos. È tempo di sciogliere Amazon. I monopoli sono cattivi".

Elon Musk, tuttavia, sa come avere senso dell'umorismo riguardo alle proprie delusioni. Quando, nel marzo 2021, uno dei suoi razzi si schianta sulla rampa di lancio del suo centro di lancio a Boca Chica, in Texas, Musk sbotta: "Almeno il cratere è nel posto giusto!".

ELON MUSK TWITTER

Ultimamente si è fatto un nome in politica, a partire dalle polemiche sulla pandemia. Ha attaccato le autorità californiane per aver tenuto chiuse le fabbriche mentre ai suoi concorrenti di Detroit è stato permesso di riaprire. "Ridate al popolo la sua libertà", ha dichiarato con rabbia il 29 aprile 2020.

Qualche giorno prima aveva suggerito di provare la clorochina. "Potrebbe valere la pena di prendere in considerazione la clorochina", ha twittato il 16 marzo, proprio all'inizio della pandemia, collegandosi a un documento accademico ora considerato "non sicuro" da Twitter.

elon musk

In assenza di Donald Trump, Elon Musk è diventato il primo avversario di Joe Biden nell'estate del 2021 e, nel caso, è stato senza dubbio Joe Biden ad aprire le ostilità. Il presidente democratico non lo ha invitato a un summit sulle auto elettriche alla Casa Bianca nell'estate del 2021, nonostante Tesla sia il leader assoluto del settore.

Il Presidente ha ripetutamente affermato in modo falso che la General Motors è un pioniere delle auto elettriche. All'inizio, Elon Musk ha lasciato che la madre andasse in prima linea: "Il discorso di Biden è stato scritto 20 anni fa, poco prima che GM uccidesse l'auto elettrica. Il suo speechwriter ha caricato il file sbagliato", ha spifferato Maye Musk nel novembre 2021. Il presidente continua a rifiutarsi di parlare di Tesla, sostenendo che l'azienda non è sindacalizzata.

elon musk e justine wilson

"Inizia con una T, finisce con una A, con ESL nel mezzo", ha esasperato Elon Musk nel gennaio 2022. Il 1° marzo, Biden rende omaggio ai 15.000 posti di lavoro creati da Ford e GM nell'auto elettrica. Un'altra risposta diretta di Musk: "Tesla ha creato oltre 50.000 posti di lavoro negli Stati Uniti per la costruzione di veicoli elettrici e sta investendo più del doppio di GM + Ford messe insieme [N.d.T. per la persona che controlla questo account Twitter]". Alla fine, Joe Biden è costretto a pronunciare il nome di Tesla.

elon musk

Elon Musk non si è accontentato di vivacizzare la rete con i suoi tweet, ma si è subito interessato ad essa come risorsa. "Amo Twitter", ha scritto nel dicembre 2017. "Quanto costa?", chiede poco dopo. Il blitz avverrà attraverso un sondaggio lanciato il 25 marzo 2022 tra i suoi follower? "La libertà di parola è essenziale per il funzionamento di una democrazia. Pensate che Twitter si attenga strettamente a questo principio?".

Poi ha avvertito: "Le conseguenze di questo voto saranno significative. Votate con attenzione. Due milioni di voti dopo, il verdetto è arrivato con il 70% di voti negativi su Twitter. Pochi giorni dopo, il pubblico viene improvvisamente a sapere che Elon Musk ha acquistato azioni di Twitter in borsa dalla fine di gennaio. Non su Twitter, ma in un documento fornito alla SEC. Ne è seguita una lunga battaglia, più o meno pubblica, con i dirigenti di Twitter per l'acquisizione del social network.

elon musk

In questi tempi di incertezza, Elon Musk sta intraprendendo una carriera da geopolitico, forte della soddisfazione di aver messo i suoi satelliti Starlink a disposizione dell'esercito ucraino in risposta all'attacco russo.

"Sono un grande fan dell'Ucraina, ma non della terza guerra mondiale", afferma il miliardario, che il 3 ottobre ha pubblicato una proposta di piano di pace, lasciando la Crimea alla Russia. L'iniziativa non è piaciuta al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha twittato in risposta: "Quale Elon Musk preferite: quello che sostiene l'Ucraina? Quello che sostiene la Russia?".

Elon Musk

La cosa non è piaciuta nemmeno al New York Times, che ha pubblicato un'inchiesta intitolata "Come Elon Musk è diventato un agente geopolitico del caos". Elon Musk ha poi sogghignato contro il quotidiano e le sue fonti anonime. Ma Musk aveva già questo immenso potere di trasgressione come semplice utente di Twitter, come altri 200 milioni di utenti del pianeta. Gratis.

