Exor, la holding della famiglia Agnelli guidata da John Elkann, è vicina alla vendita della società di riassicurazione PartnerRe che aveva acquisito nel 2015. La società italiana ha confermato in una nota la trattativa esclusiva anticipata dall'agenzia americana Bloomberg, specificando che il dialogo è in corso e non si possono allo stato attuale dare certezze sul buon esito finale. Interessata all'acquisto è la francese Covéa.

Exor, che aspetterà il termine della trattativa per dare ulteriori commenti ufficiali, secondo il media finanziario dovrebbe cedere PartnerRe sulla base di una offerta da 9 miliardi di dollari, in contanti (si tratta di quasi 8,2 miliardi di euro, al cambio attuale).

Si tratta di una cifra ben superiore ai 6,9 miliardi di dollari che Exor versò nel 2015, quando decise di diversificare il business al di fuori del comparto automobilistico che la vede storicamente impegnata con la galassia Fca (prossimamente sposa del gruppo Psa per creare il quarto gruppo al mondo delle quattro ruote) e Ferrari, oltre che con Cnh Industrial. Dall'ottica di Covéa, invece, significherebbe aggiungere una ulteriore linea di business al fianco delle coperture assicurative che riguardano la casa, l'auto, il ramo Vita e quello salute.

Come ricorda Bloomberg, tutto il mondo assicurativo è sotto pressione - come del resto quello finanziario in genere - per il perdurare dei tassi bassi (o addirittura in negativo nell'Eurozona - che generano problemi nell'allocare il capitale che raccolgono attraverso i premi degli assicurati. Ecco perché la diversificazione e il consolidamento stanno diventando trend sempre più significativi.

Se conclusa, l'operazione diventerebbe la maggiore dell'industria assicurativa dopo l'acquisizione targata Axa di XL, risalente al 2018, per 15,3 miliardi di dollari. Covéa aveva già provato ad acquisire la rivale francese Scor l'anno passato, dopo una lunga battaglia per il controllo. Proprio Exor era stata invece in grado di condurre l'acquisizione di PartnerRe dopo una battaglia con Axis Capital Holdings Ltd.

L'attività di riassicurazione è quella nella quale a operare sono due compagnie. In sostanza, è un modo attraverso il quale una stessa compagnia assicuratrice si 'assicura' con lo scopo di ridurre i rischi che ha contratto con i clienti.

Alla fine dello scorso giugno, ultimo dato disponibile, Exor vantava un valore netto degli investimenti (tolto il debito) di quasi 24 miliardi di dollari. Il valore della totalità del capitale di PartnerRe - sulla base di un giudizio di esperti indipendenti - era indicato in 7,65 miliardi. Si tratta della cifra maggiore tra gli investimenti in portafoglio, davanti al 22,91% di Ferrari (7,2 miliardi) e al 28,67% di Fca (6,2 miliardi).

