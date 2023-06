29 giu 2023 10:58

LA PARTITA DELLA VENDITA DELLA RETE DI TIM SI COMPLICA – OPEN FIBER HA DEPREZZATO IL VALORE DELL’ACQUISIZIONE FATTA A DICEMBRE 2021 DA CDP E MACQUARIE: I SOCI, NELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO (CON UN UTILE DI 22,8 MILIONI E UNA PERDITA DI 139,6) HANNO PRECISATO CHE “L’AVVIAMENTO”, ISCRITTO A BILANCIO PER 2,5 MILIARDI, RISULTA PARI A 326,6 MILIONI – È UN BEL CASINO PER CDP, LA CUI PARTECIPAZIONE ALL’OFFERTA DI KKR PER LA RETE DI TIM È SUB JUDICE PROPRIO PER LA QUOTA IN OPEN FIBER (PRINCIPALE CONCORRENTE DI TELECOM PER L'INFRASTRUTTURA)