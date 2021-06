MONTE DEGLI SPACCHETTAMENTI DI SIENA - È SEMPRE PIÙ PROBABILE UNO SCORPORO DEGLI ASSET DI MPS: PER IL TESORO LA STRADA MAESTRA È QUELLA DI PASSARE IN BLOCCO LA SUA QUOTA A UN SOGGETTO PRIVATO, CHE POI CEDEREBBE ALCUNE ATTIVITÀ. DEL RESTO, ORCEL È STATO CHIARO: UNICREDIT NON HA INTENZIONE DI ACQUISIRE L’ISTITUTO PER INTERO - MA CHI PARTECIPERÀ ALL’OPERAZIONE? IL NORD EST POTREBBE TOCCARE A BANCO BPM, LA TOSCANA A BPER E IL SUD A MEDIOCREDITO CENTRALE - LA PARTITA DELLA GOVERNANCE: COME DAGO-RIVELATO, FRANCO E RIVERA RITENGONO DEL TUTTO INADEGUATO L'AD SENESE BASTIANINI, IN QUOTA M5S