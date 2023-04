19 apr 2023 14:15

PECHINO, TIE': I MICROCHIP CE LI FACCIAMO DA SOLI – L'UNIONE EUROPEA HA APPROVATO IL PIANO PER RADDOPPIARE ENTRO IL 2030 LA PRODUZIONE DI CHIP E SEMICONDUTTORI, ESSENZIALI PER LA FABBRICAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI TECNOLOGICI. L’OBIETTIVO È COPRIRE UNA QUOTA PARI AL 20% DEL MERCATO GLOBALE, MENTRE OGGI SIAMO FERMI AL 10%. SUL PIATTO INVESTIMENTI PER 40 MILIARDI – UNA MOSSA PER LIMITARE LA DIPENDENZA DALLA CINA (MA ANCHE DAGLI USA…)