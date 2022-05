15 mag 2022 12:40

PERDIAMO IL PIL MA NON IL VIZIO - TANTO PER CAMBIARE, BRUXELLES HA TAGLIATO LE PREVISIONI ECONOMICHE DEL CONTINENTE, ITALIA COMPRESA: PER IL 2022 L’EUROPA SCENDE DAL 4% ATTESO TRE MESI FA AL 2,7% DI OGGI, MENTRE IL NOSTRO PAESE VIENE RIDIMENSIONATO DELL’1,5% - TUTTA COLPA DELL’IMPATTO DELLA GUERRA IN UCRAINA: A RADDOPPIARE INVECE È L’INFLAZIONE CHE, TRAINATA DAI PREZZI DELL'ENERGIA, VOLA AL 6,1% CONTRO IL PRECEDENTE 3,5%...