Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto Halloween per spaventare le compagnie petrolifere. Poco prima di dare il benvenuto ai figli di pompieri, infermieri, poliziotti e membri della Guardia Nazionale insieme alla first lady Jill Biden, è apparso brevemente per minacciare le grandi aziende di tassare i loro straordinari profitti se non investiranno di più e non abbasseranno i prezzi della benzina. Biden – leggiamo su El Pais - ha accusato le compagnie petrolifere di "trarre profitto dalla guerra".

Il presidente ha ripetutamente dichiarato che le compagnie petrolifere non dovrebbero spendere i loro profitti record in maggiori dividendi e riacquisti di azioni, ma piuttosto in investimenti in maggiore esplorazione e produzione di petrolio e in capacità di raffinazione. Inoltre, ha ripetutamente esortato le aziende a trasferire rapidamente ai consumatori ogni riduzione del prezzo del petrolio. Tuttavia, lunedì ha fatto un ulteriore passo avanti e ha avvertito che se non lo faranno, li tasserà per i loro profitti inattesi.

Non è chiaro se sarà in grado di farlo. Ha rinviato al prossimo Congresso, che entrerà in carica a gennaio e che, proprio a causa dell'alta inflazione, rischia di perdere il controllo, come minimo, della Camera dei Rappresentanti, ora in mano ai Democratici, nelle elezioni dell'8 novembre. Questo potrebbe bloccare la sua capacità legislativa.

Le compagnie petrolifere stanno realizzando profitti record quest'anno grazie all'aumento del prezzo del petrolio dovuto alla guerra in Ucraina. Secondo i dati raccolti da fonti della Casa Bianca, solo negli ultimi due trimestri ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips e TotalEnergy hanno realizzato profitti per oltre 100 miliardi di dollari, più di quanto abbiano fatto in tutto l'anno scorso. Inoltre, anche i margini di raffinazione sono aumentati, portando fonti della Casa Bianca a sostenere che "le compagnie petrolifere stanno sovraccaricando le famiglie americane alla pompa". Sostengono inoltre che le aziende "riempiono le tasche degli azionisti piuttosto che aumentare la produzione".

"Sono un capitalista". Con un tono di indignazione, Biden ha insistito sul fatto che le compagnie petrolifere, invece di aumentare gli investimenti o di concedere una pausa agli americani, stanno aumentando i dividendi e i riacquisti di azioni, facendo così salire alle stelle gli stipendi dei loro dirigenti. " Concedimi una pausa. Quando è troppo è troppo. Sono un capitalista. Me lo avete già sentito dire. Non ho alcun problema a che le aziende realizzino un profitto equo e ottengano un ritorno sui loro investimenti e sull'innovazione. Ma questo non è lontanamente ciò che sta accadendo", ha detto.

"I profitti record delle compagnie petrolifere non sono dovuti al fatto che stanno facendo qualcosa di nuovo o innovativo. I loro profitti sono un guadagno dalla guerra, un guadagno dal brutale conflitto che sta devastando l'Ucraina e ferendo decine di milioni di persone in tutto il mondo". Li ha invitati ad agire al di là dell'interesse personale dei dirigenti e degli azionisti. Il presidente della Exxon, Darren Woods, ha dichiarato venerdì scorso che il suo modo di restituire i profitti inattesi agli azionisti è quello di un dividendo trimestrale.

"Credo che abbiano la responsabilità di agire nell'interesse dei loro consumatori, della loro comunità e del loro Paese per investire in America aumentando la produzione e la capacità di raffinazione", ha dichiarato il presidente. Ha aggiunto che hanno anche l'opportunità di ridurre i prezzi alla pompa per i consumatori.

"Se non lo fanno, pagheranno una tassa più alta sui loro profitti in eccesso e dovranno affrontare altre restrizioni. Il mio team lavorerà con il Congresso per studiare le opzioni disponibili. È ora che queste aziende smettano di trarre profitto dalla guerra, adempiano alle loro responsabilità nei confronti del Paese, diano tregua al popolo americano e continuino a fare affari. Il popolo americano giudicherà chi è al loro fianco e chi invece si preoccupa solo di se stesso", ha concluso.

