PHILIP MORRIS HA INAUGURATO A BOLOGNA IL PRIMO CENTRO DI SERVIZI PER L'INNOVAZIONE – LA COMPAGNIA INVESTIRÀ 600 MILIONI DI EURO IN TRE ANNI E CREERÀ CIRCA 8MILA POSTI DI LAVORO – IL PRESIDENTE DI PHILIP MORRIS ITALIA MARCO HANNAPPEL: “INVESTIRE IN INNOVAZIONE, IN TECNOLOGIA ITALIANA E NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DEL LAVORO SIGNIFICA INVESTIRE NEL FUTURO DI QUESTO PAESE”

L. Ram. per "il Messaggero"

Philip Morris ha deciso di di investire in italia circa 600 milioni in tre anni con un impatto occupazionale stimato (diretto, indiretto e indotto) di circa 8mila posti di lavoro lungo la filiera nazionale. Lo ha annunciato Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, nel corso dell'inaugurazione a Bologna del nuovo Centro per l'eccellenza industriale del gruppo.

Nel 2016 a Crespellano, nel bolognese, «abbiamo costruito e inaugurato, partendo da zero, la più grande fabbrica al mondo per Pmi, dedicata completamente alla produzione dei prodotti innovativi a tabacco riscaldato, con un investimento greenfield di oltre 1 miliardo di euro. Ma la costruzione di questa fabbrica non sarebbe stata possibile senza l'ecosistema produttivo e di competenze che abbiamo trovato qui».

Hannappel ha poi parlato del valore generato nel nostro Paese da Philip Morris, con 30mila occupati lungo tutta la filiera nazionale e 7mila aziende italiane di fornitura coinvolte nell'ultimo triennio. «Contribuiamo all'economia italiana per 8,8 miliardi l'anno e per 1,5 miliardi di export made in Italy in circa 40 Paesi in Europa e nel mondo». Da qui la decisione di investire ancora.

IL POLO PIÙ GRANDE

«Il Centro che inauguriamo completa e integra ulteriormente le attività all'avanguardia che vengono portate avanti negli stabilimenti di Philip Morris di Bologna. Il nuovo Centro di Servizi per l'Innovazione, il più grande al mondo per Philip Morris su tematiche come industrializzazione, di processo, ingegnerizzazione e sostenibilità, coinvolgerà oltre 250 persone altamente qualificate».

Progetti come questo, ha concluso il manager, «mettono l'Italia nelle condizioni di attrarre nuovi importanti investimenti ad alto valore aggiunto in ambito manifatturiero. Investire in innovazione, in tecnologia italiana e nello sviluppo delle competenze e del lavoro significa investire nel futuro di questo Paese».

