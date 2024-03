11 mar 2024 17:54

LE PIATTAFORME PRENDONO "QUOTA" – REDDIT E TELEGRAM VOGLIONO APPRODARE IN BORSA. IL PRIMO, SITO CHE RACCOGLIE MILIONI DI UTENTI IN TUTTO IL MONDO, PUNTA AD ESSERE VALUTATO A WALL STREET 6,4 MILIARDI DI DOLLARI: IL PREZZO DELLE AZIONI SARA’ FISSATO NEI PROSSIMI GIORNI – PAVEL DUROV, "MARK ZUCKERBERG DELLA RUSSIA" E FONDATORE DI TELEGRAM, NON ESCLUDE CHE LA SUA APP DI MESSAGGISTICA POSSA ESSERE QUOTATA IN BORSA...