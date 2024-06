PICCOLO È MEGLIO! NEL 2022 SONO STATE IMMATRICOLATE 7 MILA NUOVE “CITYCAR” ELETTRICHE. IN CITTÀ RIESCONO A SVICOLARE NEL TRAFFICO, NON SI DEVE PAGARE IL BOLLO, LE STRISCE BLU SONO GRATIS E POSSONO ENTRARE NEI VARCHI “ZTL” – MA QUANTO COSTANO? IL PREZZO È VARIO: SI PARTE DAI 7 MILA EURO DELLA “CITROEN AMI” AI 21 MILA PER LA “MICROLINO” – QUANTI KM RIESCONO A PERCORRERE

Estratto dell'articolo di Paolo Lorenzi per www.corriere.it

MICROLINO

La moda dei quadricicli elettrici non si ferma e a confermarlo sono le vendite: nel 2022 sono state più di 7 mila le unità immatricolate e per molti, con l’addio di diversi costruttori alle utilitarie diventeranno le citycar del futuro.

C’è per tutti i gusti (dalle più costose alle più economiche), ma la sostanza rimane la stessa: praticità e vantaggi dal punto di vista fiscale (ad esempio non pagano il parcheggio). […]

microlino - minicar

Microlino

Disegnata e costruita a Torino, la Microlino (2 posti per 2,5 metri di lunghezza) ha un design ispirato alle Bubble Car degli Anni 50 e, soprattutto alla mitica Iso Isetta del 1953. La vettura può essere guidata a partire dai 16 anni (patente B1), raggiunge i 90 chilometri orari di velocità e ha un’autonomia di 90 (pacco batterie da 6 chilowatt) […] La Microlino si ordinerà da giugno a partire da 21.070 euro. Tanti per un quadriciclo, ma rimane il piacere di guidare un’oggetto speciale che in molti invidieranno.

Citroën Ami

Citroen Ami - minicar

Appena arrivata ha subito catturato l’attenzione per il suo aspetto originale e accattivante e i contenuti tecnici. […] Citroën Ami è un modello a due posti appaiati, lungo 241 cm, largo 139 e alto 152 cm. Lo spazio interno è ovviamente contenuto, ma molto luminoso e riscaldabile, e ha una nicchia davanti ai piedi del passeggero da 63 litri di volume, e un altro posteriore da 260 litri. […]

La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh si ricarica in 3 ore con una prese domestica e assicura un’autonomia di 75 chilometri, spinta da un motore di 6 kW di potenza. Prezzo: da 7.600 euro. […]

Estrima Biro - minicar

Estrima Birò

Poco più lungo che alto (misura 174 cm di lunghezza, 103 cm di larghezza e 156 cm d’altezza) il Birò è in circolazione dal 2008. È prodotto dalla Estrima di Pordenone intorno a una struttura in tubolare d’acciaio, con tettuccio panoramico, e viene offerto con e senza portiere rimovibili.

Monta ruote da 13 pollici, il vano ricavato sotto il lunotto posteriore misura 41 litri nella versione con batteria fissa. Con batteria estraibile da 25 kg, da 3,28 kWh, bisogna infatti rinunciare al piccolo spazio di carico. […]

Con batteria fissa al litio Maxi (da 4,4 kWh, ricaricabile in 5 ore con presa domestica) l’autonomia raggiunge i 100 chilometri (55 km con batteria estraibile). […] Prezzo: da 12.900 euro.

Renault Twizy - minicar

Renault Twizy

Apparsa nel 2011 la Twizy, nome gentile forme originali, ha colpito subito la fantasia di un pubblico permeabile all’idea di un veicolo innovativo, prettamente urbano ed ecologico. […] Misura 233 cm in lunghezza, 138 cm in larghezza e 145 cm in altezza. Oggi non è più ordinabile nuova in Italia, ma presto sarà sostituita dalla Duo Mobilize, una nuova versione con design aggiornato e più autonomia.