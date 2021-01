PIRELLI, LASCIA L'”EREDE” DI TRONCHETTI – DOPO APPENA 6 MESI IL CO-AD ANGELOS PAPADIMITRIOU SI DIMETTE, MA RESTA NEL CDA E IN FUTURO POTREBBE COLLABORARE CON TRONCHETTI A NUOVE INIZIATIVE DI INVESTIMENTO, TENUTO CONTO DEL PERCORSO IN CHIAVE PRIVATE EQUITY AVVIATO DA CAMFIN, AZIONISTA DELLA STESSA PIRELLI - NULLA DI NUOVO SUL FRONTE DELLA PROGRAMMATA SUCCESSIONE A TRONCHETTI PROVERA. IL NODO, IN BASE AI PATTI, SARÀ SCIOLTO ENTRO FINE OTTOBRE 2022

Pierluigi Bonora per "il Giornale"

angelos papadimitriou

Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e ad di Pirelli, torna a sondare il mercato (e il gruppo manageriale all' interno dell' azienda) alla ricerca di un direttore generale co-ceo. Angelos Papadimitriou, chiamato a ricoprire l' incarico di vertice l' 1 agosto del 2020, ha deciso infatti - in accordo con l' azienda - di risolvere il suo rapporto di lavoro per intraprendere un nuovo percorso professionale.

marco tronchetti provera

Il manager greco, che vanta una lunga esperienza a livello internazionale, ha comunque espresso la volontà di continuare a supportare Pirelli, mantenendo l' incarico di consigliere nonché membro del Comitato strategie. Papadimitriou, in futuro, potrebbe inoltre collaborare con Tronchetti Provera a nuove iniziative di investimento, tenuto anche conto del percorso in chiave private equity avviato da Camfin, azionista della stessa Pirelli.

Tronchetti Provera

A questo punto, il vicepresidente esecutivo e ad, ricevuto dal cda l' interim anche della direzione generale co-ceo, ha ringraziato Papadimitriou «per l' impegno profuso in questi mesi di intensa attività di impostazione del Piano strategico». Per poi avviare subito il processo allo scopo di individuare una figura sul mercato che possa supportare l' execution del prossimo piano, con una valorizzazione del management interno.

angelos papadimitriou 1

I tempi, infatti, stringono visto che è già stata fissata al prossimo 31 marzo la presentazione della strategia di Pirelli al 2025, in pratica un aggiornamento, in funzione della pandemia, del piano industriale esposto a febbraio 2020. L' appuntamento sarà preceduto, il 10 marzo, dalla comunicazione dei risultati al 31 dicembre 2020. Per l' assemblea degli azionisti bisognerà invece attendere il 15 giugno prossimo.

Centrali, nel piano del 31 marzo, saranno i concetti esposti un anno fa: il consolidamento della leadership nel segmento oltre i 18 pollici, anche attraverso un ulteriore rafforzamento delle barriere competitive; l' utilizzo delle tecnologie digitali e lo sviluppo di prodotti e processi sempre più sostenibili.

marco tronchetti provera e ren jianxin

In particolare, Pirelli si concentrerà sempre di più sull' evoluzione dell' auto elettrica e connessa attraverso la realizzazione di prodotti Premium/Prestige che aiutano a contenere l' energia e a ridurre le emissioni. Dalla nuova gamma pneumatici e processi le attese sono di forti risparmi (160 milioni nel piano di un anno fa).

Da vedere, poi, anche la situazione in Cina e in tutta l' area Apac, che in tempi normali contribuisce per circa il 18% delle vendite, e negli altri Paesi dove Pirelli è presente, sempre alla luce della pandemia.

MARCO TRONCHETTI PROVERA SUL PALCO SERATA CALENDARIO PIRELLI

Nulla di nuovo, infine, sul fronte della programmata successione a Tronchetti Provera.

Il nodo, in base ai patti, sarà sciolto entro fine ottobre 2022.

«Non c' è più una busta con il nome di un solo candidato, bensì una lista di persone», aveva affermato il vicepresidente esecutivo e ad alla presentazione del piano lo scorso anno.

marco tronchetti provera cesare romiti yacht kauris iv di tronchetti provera Tronchetti Provera calendario pirelli 2019 2 presentazione calendario pirelli 2020 a verona 2 MARCO TRONCHETTI PROVERA CON LA BELLA MODELLA RUSSA HELENA mia goth presentazione calendario pirelli 2020 a verona calendario pirelli 2014 by helmut newton calendario pirelli 2014 by helmut newton 5 MARCO TRONCHETTI PROVERA CON UNA GIOVANISSIMA MODELLA RUSSA IN SARDEGNA