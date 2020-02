13 feb 2020 17:02

IL PIÙ CRITICO DELL’OPERAZIONE MEDIASET FOR EUROPE È NICCOLO' GHEDINI - IL CELEBRE AVVOCATO DI SILVIO BERLUSCONI NON CRITICA NEL MERITO L’OPERAZIONE, IL SUO TERRORE È QUELLO DI PERDERE LA TANTO AMBITA PRESIDENZA DI MEDIASET. INFATTI MEDIASET FOR EUROPE SARÀ A TUTTI GLI EFFETTI UN COMPANY INTERNAZIONALE DOVE LA LINGUA MADRE SARÀ L'INGLESE. LINGUA, AHIMÈ, PER GHEDINI SCONOSCIUTA