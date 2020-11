PIÙ PASSANO I GIORNI, E PIÙ MILIARDI LO STATO DEVE METTERE IN MPS - SI PARLA DI UN AUMENTO DA 2 MILIARDI PER EVITARE CHE LE PERDITE PORTINO IL PATRIMONIO AL DI SOTTO DEL MINIMO STABILITO DALLA BCE. GIOVEDÌ SI PARLA DELLE CONDANNE DI PROFUMO E VIOLA - DOMANI MUSTIER FORNIRÀ UN' INFORMATIVA AI SUOI CONSIGLIERI (TRA CUI PADOAN): LA SENSAZIONE È CHE LA SUA LINEA SARÀ ANCORA ''NIENTE FUSIONI'' E ''PUNTIAMO SU DIVIDENDI E RIACQUISTI''

Andrea Greco per “la Repubblica”

Il Monte dei Paschi apre il cantiere del suo secondo aumento di capitale pubblico. Fonti finanziarie non commentate dalla banca stimano un fabbisogno di oltre 2 miliardi di euro, per far sì che le perdite in arrivo non portino il patrimonio al disotto del minimo stabilito dalla vigilanza Bce. E continuare - ma solo dalla prossima primavera - la ricerca di un compratore che il Tesoro è impegnato con l' Europa a trovare entro l' aprile 2022. Nel luglio 2017 via XX settembre versò 5,4 miliardi per diventare azionista al 68,5%, e due anni prima aveva ricevuto in azioni Mps altri 243 milioni di interessi su un bond.

Il cda riunito ieri serviva a preparare il terreno alla riunione, più importante, di giovedì, in cui andranno approvati i numeri della contabilità a fine settembre. Tra questi, ci sarà probabilmente anche un rimpinguato fondo rischi legali, come risposta alla condanna a sei anni a testa per l' ex presidente Alessandro Profumo e l' ex ad Fabrizio Viola nel processo sulla contabilizzazione dei derivati senesi come titoli di Stato. La sentenza, seppur di primo grado, ha fatto diventare da formalmente "possibili" a "probabili" le richieste danni sui bilanci redatti dalla terzultima gestione, e pari a circa 2,2 miliardi.

Le stime dei consulenti della banca, giunte in consiglio il 29 ottobre, avrebbero proposto maggiori appostamenti per 416 milioni di euro. Se questa cifra fosse aggiunta ai circa 700 milioni di impatto per la cessione di 8,1 miliardi di crediti deteriorati ad Amco (da completare entro dicembre), le perdite della gestione, che già nella semestrale erano di 1,09 miliardi, e i nuovi gravami regolatori sul patrimonio da gennaio, ce n' è abbastanza perché la banca inizi il 2021 con un patrimonio inferiore all' indicazione "Srep" data dalla Bce per il 2020, e pari all' 11%.

Nel fine settimana sono tornate le voci su Unicredit, cui anche tramite l' advisor Mediobanca il Tesoro propone il dossier senese da luglio. E malgrado la smentita del Tesoro, sabato, di avere inoltrato «un' offerta formale» alla seconda banca italiana, ieri in Borsa i due titoli erano forti: +8,32% Mps, +3,3% Unicredit. Ma tra gli operatori le spiegazioni del movimento non paiono i "fiori d' arancio".

L' azione Mps, tra le più volatili causa scarso flottante, arriva da gravi ribassi, e ha scambiato per meno di 10 milioni di euro, con tracce di acquisti attivati dai venditori allo scoperto nel timore che chi ha prestato loro le azioni le chieda indietro per ricapitalizzare. Per Unicredit si tratterebbe invece di rimbalzo, in linea con l' indice Stoxx bancario (+2,7%). Domani l' ad Jean Pierre Mustier fornirà un' informativa ai suoi consiglieri (tra cui il presidente in pectore Pier Carlo Padoan): ma la sensazione è che la sua linea, nel presentare giovedì i conti, sarà ancora «niente fusioni» e «meglio puntare sulla nostra banca con dividendi e riacquisti».

2. PER RIMETTERE MPS SUL MERCATO LO STATO DEVE SBORSARE ALTRI SOLDI

Nino Sunseri per “Libero quotidiano”

Sono bastate le nuove voci sul possibile matrimonio per far volare le azioni di Mps: il titolo è salito dell' 8,3% a 1,12 euro, con un massimo di seduta a 1,175 euro. Intensi ma non eccezionali gli scambi: sono passate di mano 7,4 milioni di azioni contro i 4,5 delle due sedute precedenti. Bene anche Unicredit che viene indicato come promesso sposo: +3,2% a 6,6 euro.

Il rialzo potrebbe avere respiro corto considerando che secondo gli analisti di Equita un' operazione con il Monte avrebbe per Mustier & Co «più rischi che opportunità». Se andasse avanti ci sarebbe un forte aumento del profilo di rischio e un impatto negativo sulla valutazione di Unicredit.

A questo punto è possibile che, dopo aver assodato la mancanza d' interesse da parte del mercato, il governo italiano decida di chiedere alla Ue di potersi tenere ancora per un po' il suo 68% di Mps rinviando la data di cessione fissata per l' anno prossimo.

Per il momento tuttavia il Mef è intenzionato a provarci ancora come esplicitato anche dal ministro Gualtieri.

Per arrivare a questo obiettivo è pronto a mettere sul tavolo altre risorse. Almeno 1,5 miliardi per sottoscrivere un nuovo aumento di capitale di Mps e magari un altro miliardo come dote al futuro sposo. In dieci anni gli azionisti privati hanno bruciato 18 miliardi nel tentativo di salvare Mps. Ora tocca allo Stato e il conto finale, a carico dei contribuenti potrebbe arrivare a 10 miliardi. Un falò di risorse pubbliche e private che non ha eguali nel panorama creditizio mondiale. Montepaschi per decenni è stata la "banca rossa" per eccellenza visto che i consigli d' amministrazione erano un fatto privato dei partiti di sinistra.

Nulla da dire: il processo di socializzazione delle perdite è stato formidabile. Peccato solo che a pagare siano stati i piccoli azionisti e tutti i contribuenti. Per capire il nuovo buco bisogna riavvolgere Nel dicembre del 2016 Mps sta per finire definitivamente in bancarotta. Lo Stato interviene rilevando il 68% con un investimento da sette miliardi. Soldi bruciati. Le azioni erano state acquistate a 4,8 euro: oggi quotano 1,1 euro. Adesso per rendere appetibile la banca il Tesoro potrebbe spendere ancora 2,5 miliardi. Arrivando all' incirca a 10 miliardi. Il contatore sale ancora considerando i 3 miliardi di crediti d' imposta finora accumulati.

Un cda straordinario del Monte ha analizzato la situazione, in particolare per quanto riguarda l' adeguatezza patrimoniale anche alla luce della decisione della scorsa settimana di accantonare altri 410 milioni di euro per rischi legali. Un problema sul capitale non da poco per Siena che giovedi' approverà i conti dei nove mesi. Dovrà far fronte anche alla richiesta della Bce di un rafforzamento da 700 milioni nell' ambito della cessione di 8,1 miliardi di npl ad Amco. Un salasso senza fine