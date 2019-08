PIÙ SANI, MENO PARMESAN - IL CONSORZIO DEL PARMIGIANO REGGIANO FA CAUSA ALLA KRAFT CHE VUOLE REGISTRARE IL SUO ''PARMESAN CHEESE'' IN NUOVA ZELANDA - IL CONSORZIO STIMA CHE IL GIRO D’AFFARI DEL FALSO PARMESAN FUORI DALL’UNIONE EUROPEA SIA DI 2 MILIARDI DI EURO, CIRCA 200MILA TONNELLATE DI PRODOTTO, OSSIA 15 VOLTE IL VOLUME DEL PARMIGIANO REGGIANO ESPORTATO

La lotta all’Italian sounding prosegue a ogni latitudine. Qualche giorno fa il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha depositato un ricorso contro la multinazionale Kraft Foods Group Brands LLC che sta tentando di ottenere la registrazione del ‘KRAFT PARMESAN CHEESE’ come marchio ufficiale in Nuova Zelanda”.

“Il Consorzio del Parmigiano Reggiano – dice il presidente Nicola Bertinelli – da oltre 20 anni ha registrato il marchio del Re dei formaggi in Nuova Zelanda e con questa azione punta a tutelare l’interesse dei produttori della Dop dal tentativo di registrazione che sarebbe contro la legge, e dannoso per i consumatori neozelandesi e per i produttori italiani”.

“Saremo sempre in prima linea sia nelle fasi negoziali degli accordi internazionali, sia nell’esercizio delle funzioni di tutela per difendere un diritto di trasparenza che riteniamo sacrosanto per i consumatori di tutto il mondo – aggiunge -. Per i caseifici del Parmigiano Reggiano non è facile confrontarsi con multinazionali da oltre 20 miliardi di euro, il Consorzio è e sarà sempre dalla parte di Davide nella lotta con i giganti”.

Il Consorzio stima che il giro d’affari del falso parmesan fuori dall’Unione europea sia di 2 miliardi di euro, circa 200mila tonnellate di prodotto, ossia 15 volte il volume del Parmigiano Reggiano esportato. Solo nel 2018 sono state svolte più di 850 ispezioni presso punti vendita distribuiti in 61 città di 27 paesi. Oltre ai controlli ‘on site’ e ‘on line’, il Consorzio sta lavorando per ottenere all’estero lo stesso riconoscimento e le stesse tutele che il sistema delle Dop garantisce all’interno dell’Unione europea”.

